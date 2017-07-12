Минфин оценил, сколько работодатели в РФ платят «в серую»

Москва, , 07:53 — REGNUM Фонд «серых» заплат в России — с которых не уплачивается или уплачивается частично налоги — Минфин оценил в 10 трлн рублей в год. Об этом говорится в документе ведомства «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

По данным Минфина РФ, переход из «серой» в «белую» зону может оказаться болезненным в силу повышенной нагрузки прямых налогов на труд. По мнению ведомства, стоит рассмотреть возможность создания дополнительного экономического стимула.

Такими стимулами для перехода на «белые» зарплаты может стать изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов предложил рассмотреть возможность налогового маневра, в рамках которого предусматривается снижение страховых взносов до 22% и увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22%. Также при этом предлагалось сохранить существующие льготы по НДС.

Большинство российских компаний в настоящее время платят страховые взносы во внебюджетные фонды в размере 30% от фонда оплаты труда.

В Пенсионный фонд идет 22%, в Фонд социального страхования — 2,9%, в Фонд обязательного медицинского страхования — 5,1%.