«Итоги волнуют многих»: Колыма оспорит своё место в рейтинге инвестклимата

Магадан, Магаданская область, , 06:46 — REGNUM Инвестклимат в Магаданской области стабильно улучшается, а низкое место Колымы в национальном рейтинге регионов РФ в 2016 году по этому показателю — в том числе результат того, что она не получила оценок по десяти критериям из-за недостаточного числа респондентов. Свою низкую позицию в рейтинге власти региона намерены апеллировать, и уже готовят необходимые для этого документы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

На Колыме считают, что проводившее исследование АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при определении места Магаданской области в рейтинге не учло 10 показателей просто потому, что необходимых для этих оценок мнений руководителей предприятий малого и среднего бизнеса было собрано недостаточно. В том числе, не оценены услуги по получению разрешений на строительство, выдаче лицензий, подключению к электросетям.

«Магаданская область второй год подряд обеспечивает положительную динамику, подтверждая тем самым статус субъекта с благоприятными для развития бизнеса условиями, — уверена в результативности работы по улучшению инвестклимата региона министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Колымы Ирина Пеньевская. — На 28% стала выше оценка регионального законодательства поддержки инвесторов. Значительно снизилось административное давление на бизнес. Например, на 60% сократилось количество дополнительно запрашиваемых документов, на 8% уменьшилось количество контрольно-надзорных мероприятий и давление со стороны властей и монополий. Выросли оценки инвестиционного совета на 38%, каналов прямой связи — на 31%, а механизма государственно-частного партнерства — в пять раз».

Она также обратила внимание на то, что время постановки на кадастровый учёт в регионе сократилось на 11 дней или на 30%. Кроме того, более чем на 13% уменьшилось количество необходимых для этого процедур. На Колыме намерены сохранить положительную динамику по улучшению инвестклимата и усилить работу по ряду направлений. В том числе, для этого будут использованы 11 целевых моделей, которые собираются внедрить в области.

«Итоги Национального рейтинга волнуют многих, поскольку затрагивают практически все отрасли инвестиционной деятельности: это и получение разрешения на строительство, регистрация предприятий, получение лицензий, законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность и налоговую политику и другие, — резюмировал глава региона Владимир Печеный. — Определенные шаги по снижению административных барьеров и документационного оборота для малого и среднего бизнеса в Магаданской области уже сделаны. Теперь их надо закрепить в соответствующем исследовании».

Как сообщало ИА REGNUM, низкая позиция в национальном инвестиционном рейтинге задела также и Якутию. В республике намерены сделать всё возможное, чтобы подняться в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России с 58-го на 40-е место.

По мнению министра инвестиционного развития Якутии Антона Сафронова, на привлекательность региона для бизнеса, в основном, негативно влияют проблемы с инфраструктурой и плохие дороги, и их быстро не решить. Поэтому исправлять положение республики в инвестиционном рейтинге Антон Сафронов намерен работой с другими индикаторами, которые тоже должны влиять на результат. За работу по каждому из этих индикаторов будет отвечать ответственное лицо, результат которого отразится на его зарплате. Что именно будут корректировать в инвестиционной привлекательности Якутии, министр не пояснил.

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