ТрудКрут: стройотряд СГК впечетлен работой в Рубцовске

Рубцовск, Алтайский край, , 06:39 — REGNUM Бойцы всероссийского студенческого строительного отряда «Альтернатива», впервые сформированного СГК для работы над уникальным теплоэнергетическим проектом в Рубцовске, вполне адаптировались к работе в новых условиях. Такой вывод можно сделать из сообщения пресс-службы Алтайского филиала «Сибирской генерирующей компании».

За первую неделю ребятам удалось не только выполнить все поставленные перед ними производственные задачи, но и познакомится поближе с городом, провести ряд мероприятий, направленных на сплочение коллектива.

«Город Рубцовск, на часах 7.50 утра. «Синие каски», а именно так прозвали сотрудники СГК бойцов отряда, уже во всю трудятся на своих рабочих площадках. Ребята всего неделю работают на объектах компании, но уже зарекомендовали себя как ответственные и трудолюбивые сотрудники», — отмечают в СГК.

По словам командира отряда, магистранта Казанского государственного энергетического университета Артема Абкадырова, в коллективе строго соблюдается дисциплина и уже появилось несколько традиций.

«Наше утро начинается с общеотрядной зарядки, которую проводит один из бойцов. Каждый вечер проводим собрание, на котором обсуждаем все вопросы прошедшего дня и планы на следующий», — поясняет командир.

Стройотряд работает двумя бригадами: одна трудится непосредственно в котельном цехе Южной тепловой станции на подготовке площадки под новое оборудование, другая выполняет работы по монтажу теплотрасс.

«Главной целью для большинства ребят, как для будущих специалистов энергетического комплекса, было получение практического опыта и возможность принять участие в реализации этого проекта. У нас есть возможность увидеть своими глазами, как происходит монтаж оборудования, как выглядят сами части котла. Помимо этого, отряд задействован в прокладке теплотрассы, не часто у специалиста с высшим образованием есть возможность принять участие или понаблюдать за всеми этапами строительства от подготовки площадок, демонтажа старых труб, до установки новых и благоустройства территории», — отметил мастер отряда, студент Белгородского государственного технического университета Владимир Попков.

В СГК полагают, что главной отличительной чертой студенческого отряда от обычных рабочих бригад является комиссарская деятельность.

«В свободное от работы время, бойцы ведут активный образ жизни. Так в свой выходной день ребята прогулялись по Рубцовску, познакомились с главными культурно-развлекательными объектами и центральными улицами города. Ребята планируют принимать участие в общегородских мероприятиях, а также проведут свою экологическую акцию», — поясняют энергетики.

Комиссар отряда, студент Алтайского государственного технического университета Роман Константинов напомнил, что все бойцы приехали из разных городов, поэтому главной задачей первой недели являлось обустройство штаба отряда и общежития, которыее на два месяца станут для ребят вторым домом. Также большое внимание уделяется знакомству и сплочению команды.

«Этому мы уделяем внерабочее время. Например, организовали веревочный курс, песенные вечера и так далее. Подобные досуговые вещи, не мешающие производственной деятельности, у нас запланированы на протяжении всего сезона», — отметил комиссар отряда, студент Алтайского государственного технического университета Роман Константинов.

Впереди у ребят еще шесть трудовых недель, после которых будут подведены итоги проекта и лучшие бойцы получат свои награды. Но главное — это тот профессиональный и жизненный опыт или, как говорят сами ребята — «Отряд — полезная школа жизни, которую должны пройти каждый».

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который с осени 2016 года реализует Сибирская генерирующая компания (СГК) в Рубцовске, без преувеличения можно назвать уникальным. Специалисты компании нашли резерв для повышения эффективности советского наследия — Южной тепловой станции ‑ и полагают, что смогут наилучшим образом оптимизировать производство. Для реализации этого проекта СГК вложит в тепловую инфраструктуру Рубцовска более 2 миллиардов рублей.

В состав стройотряда вошли 18 студентов энергетических специальностей 9 вузов России — из Томска, Белгорода, Иркутска, Казани, Кемерова, Красноярска, Барнаула, Омска и Рубцовска.

Читайте ранее в этом сюжете: СГК собрала лучших студентов для реализации уникального проекта в Рубцовске