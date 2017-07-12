В Татарии могут списать 122 млн рублей безнадёжной задолженности по налогам

Казань, , 06:13 — REGNUM

В Татарии введут дополнительные основания для признания задолженности по региональным налогам безнадёжной к взысканию. Под это определение в регионе уже попадает порядка 122 млн рублей. Законопроект во втором чтении будет рассмотрен осенью, а 11 июля Госсовет РТ принял его в первом чтении, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Необходимость принятия документа депутат Леонид Якунин обосновал тем, что наличие подобных долгов не позволяет реально оценивать сумму задолженности и формировать бюджет. Он также уточнил, что подобные нормативные акты уже приняты в других регионах.

Всего для недоимок по региональным налогам, возникшим по состоянию на 1 января 2017 года, предложено ввести пять дополнительных оснований признания их безнадёжными. Они же будут применяться и для задолженности по пеням и штрафам по этим налогам. Первое основание — должник умер, а наследники отказались или не приняли наследство в течение года со дня открытия наследства. Невозможными для взыскания депутат предложил считать и долги по тем налогам, что были отменены на начало 2017 года, а также в случае, если организация отсутствует в ЕГРЮЛ. Четвёртое основание — исполнительное производство по делу закончено и с этой даты прошло свыше пяти лет. Замыкают список оснований случаи, когда задолженность по пеням начислена после истечения срока взыскания этой недоимкии при отсутствии недоимки, на которую она начислена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Госсовет Татарии 11 июля провёл своё 30-е заседание. На нём были рассмотрены свыше 30 вопросов, из которых более трети — это региональные законопроекты. Кроме того, в рамках заседания было принято обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой сохранить институт президентства в Татарии и создать специальную комиссию по выработке предложений по правовым вопросам договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью.

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Данное заседание стало последним перед депутатскими каникулами. Следующая сессия пройдёт в сентябре.