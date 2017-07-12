«Татфондбанк» взыскивает с агрокомпании 234,5 млн рублей долга по кредиту

Казань, , 05:52 — REGNUM

ПАО «Татфондбанк» пытается обжаловать отказ Арбитражного суда Татарии в наложении обеспечительных мер в виде запрета вносить сведения о ликвидации в отношении ответчика-должника ОАО «Буинский элеватор». Банк подал соответствующую апелляционную жалобу, которая пока не рассмотрена, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на базу данных суда.

ОАО «Буинский элеватор», входящее в группу АО «Холдинговая компания «Ак Барс», задолжало «Татфондбанку» по кредитному договору от 14 октября 2016 года 234 593 687,81 рубля. Именно за взысканием этого долга истец и обратился в суд. Кроме того, банк подал ходатайство, в котором попросил наложить обеспечительные меры в виде запрета вносить сведения о ликвидации.

«Истец указывает, что в рассматриваемом случае непринятие обеспечительных мер может повлечь причинение значительного вреда ПАО «Татфондбанк» и его вкладчикам и может сделать невозможным исполнение судебного акта», — отмечается в материалах суда.

В подтверждение своих слов о возможной ликвидации банк приводит тот факт, что с ответчика в пользу другой компании, входящий в АО «ХК «Ак Барс», уже взыскана задолженность в размере 350 тыс. рублей. Это, по мнению банка, может послужить основанием для иска по банкротству. Арбитражный суд РТ рассмотрел доводы и отказал, сославшись на то, что заявление не содержит аргументированных данных, обосновывающих действительную необходимость принятия данной обеспечительной меры.

Рассмотрение имущественного иска по существу назначено на 14 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после объявления ПАО «Татфондбанк» банкротом конкурсный управляющий подал свыше 30 исков. По ним он пытается взыскать задолженность и признать недействительными переводы средств, произведённые в период, когда у банка уже были проблемы с ликвидностью.

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ПАО «Татфондбанк» был лишён лицензии 3 марта, а признан банкротом 11 апреля 2017 года. До 10 апреля 2018 года продлится конкурсное производство, а реестр кредиторов ТФБ будет закрыт 31 июля 2017 года. Первое заседание кредиторов банка запланировано на 17 июля.

В настоящее время в регионе продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»). По оценкам правоохранителей, пострадавшими являются более 100 человек, ущерб составляет около 90 млн рублей.

По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили в Центробанк РФ фиктивные документы о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Полученные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчётные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Глава правления «Татфондбанка» Роберт Мусин находится в СИЗО. В отношении него также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

«Татфондбанк» являлся одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации были в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.