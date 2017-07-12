Яхт-клуб в Казани приравняли к соцобъекту: участки выделят без торгов

Казань, , 05:21 — REGNUM

Участки под яхт-клуб в Казани выделят из собственности муниципалитета. Объект, размещение которого запланировано в районе полуострова Локомотив в Вахитовском районе, приравняли к социально-культурному, потому земля в аренду будет предоставлена в особом порядке — без торгов. Соответствующее распоряжение подписано главой республики Рустамом Миннихановым, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заключить договор аренды с ПАО «Органический синтез» должен будет исполком Казани. Согласно публичной кадастровой карте, первый участок площадью 2,8 тыс. кв. м предназначен для размещения объектов специального назначения. Кадастровая стоимость — 22 229 508 рублей. Второй участок площадью 7 528 кв. м имеет такое же целевое назначение. Его кадастровая стоимость — 59 765 620,08 рубля.

Напомним, в рамках статьи 33. 3 Земельного кодекса РТ участки в аренду без торгов имеют право получить только те заявители, чьи социально-культурные или инвестиционные объекты соответствуют критериям. Например, они должны соответствовать приоритетам и целям, определённым в документах стратегического планирования, программах социально-экономического развития республики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM вторым распоряжением главы республики без проведения торгов участки выделяются под промышленный парк в Нижнекамске. Для этих целей управляющей компании будут переданы 15 земельных участков.

Согласно распоряжению, ООО «Управляющая компания Промышленного парка» получит в пользование участки общей площадью 212 585 кв. м. Самый маленький участок имеет площадь 2 079 кв. м, а самый крупный — 68 652 кв. м. Последний, по данным с публичной кадастровой карты, предназначен для размещения промышленных объектов. Его кадастровая стоимость — 146 856 925,8 рубля. Заключить с ООО арендный договор должен исполком города Нижнекамска.

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