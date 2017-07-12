Зарплата библиотекарей Амурской области вдвое меньше средней по региону

Благовещенск, , 05:08 — REGNUM В Амурской области максимальное урезание среднемесячной зарплаты к маю 2017 года по сравнению с маем 2016 года коснулось работников страховой и финансовой сферы — 14,8%. При этом самый низких доход получают сотрудники библиотек, архивов, музеев и других объектов культуры — менее 18 тыс. рублей, что вдвое меньше средней зарплаты по региону в целом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным Амурстата, в мае 2017 года среднемесячная заработная плата составляла 37 522 рубля, что по сравнению с маем 2016 года больше на 1,9%. Реальная зарплата за этот период сократилась на 0,8%.

Наиболее низкооплачиваемой является работа в библиотеках, архивах, музеях и других объектах культуры Амурской области, где средняя зарплата составляет 17 955 рублей, что более чем в два раза меньше среднего дохода по региону.

Персонал гостиниц и предприятий общепита зарабатывает 18 190 рублей, в сфере оптовой о розничной торговли — 19 835 рублей, сфера недвижимости — 22 811 рублей, деятельности в области спорта, отдыха и развлечений — 24 735 рублей.

За год сильней всего сократились доходы представителей финансовой и страховой сферы — на 14,8%, сферы строительства — на 13,6%, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — 6,4%, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, а также в области информации и связи — 4,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало июля 2017 года задолженность на предприятиях Амурской области, только по официальным данным, превышает 182 млн рублей. Строителям космодрома «Восточный» не выплатили 143 млн рублей, из них долг бывшего «Дальспецстроя» — 106,9 млн рублей. На других предприятиях региона задолженность составляет 39 млн рублей.