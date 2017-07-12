Два года СПВ: 235 резидентов и 300 млрд рублей инвестиций

Владивосток, , 04:03 — REGNUM Статус резидента свободного порта Владивосток начиная с 13 июля 2015 года получили 235 компаний, заявивших около 300 млрд рублей инвестиций. Такие цифры привел представитель министерства по развитию Дальнего Востока России Андрей Федотовский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего на получение статуса резидента порто-франко за два года со дня подписания закона президентом РФ Владимиром Путиным подано около 400 заявок, 235 из них одобрены — 12 компаний иностранных, 10 проектов реализуются.

До конца 2017 года, по словам директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова, на стадию реализации инвестиционных проектов выйдут ещё 25−30 резидентов. Самыми востребованными среди инвесторов регионами являются Приморье, Хабаровский край, Чукотский автономный округ и Сахалинская область — здесь режим порто-франко был введён в первую очередь.

«Корейские и японские компании, которые с большим недоверием относятся к возможностям ведения бизнеса в других странах, проявляют всё больше интереса к Дальнему Востоку. В частности инвесторы из Республики Корея рассматривают возможность реализации проектов в сфере телемедицины», — добавил представитель Агентства ДВ по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Василий Грудев.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим свободного порта Владивосток распространяется на 21 муниципальное образование: 16 из них находятся в Приморском крае, два — в Сахалинской области, по одному — в Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке.

В начале июня 2017 года полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что серьёзное влияние от работы, в том числе территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, почувствуется не менее чем через пять лет.