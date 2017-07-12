Два года СПВ: 235 резидентов и 300 млрд рублей инвестиций

Владивосток, 12 июля 2017, 04:03 — REGNUM Статус резидента свободного порта Владивосток начиная с 13 июля 2015 года получили 235 компаний, заявивших около 300 млрд рублей инвестиций. Такие цифры привел представитель министерства по развитию Дальнего Востока России Андрей Федотовский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.Читайте также: На Дальнем Востоке 12 резидентов СПВ и ТОР инвестируют 1,2 млрд рублей
Всего на получение статуса резидента порто-франко за два года со дня подписания закона президентом РФ Владимиром Путиным подано около 400 заявок, 235 из них одобрены — 12 компаний иностранных, 10 проектов реализуются.
До конца 2017 года, по словам директора Корпорации развития Дальнего Востока Дениса Тихонова, на стадию реализации инвестиционных проектов выйдут ещё 25−30 резидентов. Самыми востребованными среди инвесторов регионами являются Приморье, Хабаровский край, Чукотский автономный округ и Сахалинская область — здесь режим порто-франко был введён в первую очередь.
«Корейские и японские компании, которые с большим недоверием относятся к возможностям ведения бизнеса в других странах, проявляют всё больше интереса к Дальнему Востоку. В частности инвесторы из Республики Корея рассматривают возможность реализации проектов в сфере телемедицины», — добавил представитель Агентства ДВ по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Василий Грудев.
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Как сообщало ИА REGNUM, режим свободного порта Владивосток распространяется на 21 муниципальное образование: 16 из них находятся в Приморском крае, два — в Сахалинской области, по одному — в Хабаровском крае, на Камчатке и Чукотке.
В начале июня 2017 года полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что серьёзное влияние от работы, в том числе территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, почувствуется не менее чем через пять лет.