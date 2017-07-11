Количество автомобилей в КНР увеличилось до 205 млн единиц

Пекин, , 21:43 — REGNUM За первое полугодие 2017 года в Китае было зарегистрировано 9,38 млн новых автомобилей, в результате чего общее число автомобилей в Поднебесной увеличилось до 205 млн единиц, передает 11 июля агентство «Синьхуа».

По данным Министерства общественной безопасности, к концу июня 2017 года Китай насчитывал 328 млн водителей автомобилей. Количество моторных транспортных средств достигло 304 млн единиц, а общее число водителей всех видов моторных транспортных средств составило 371 млн.

Уточняется, что 49 городов насчитывают более миллиона автомобилей, а 23 — более двух миллионов зарегистрированных в каждом. Пекин, Чэнду, Чунцин, Шанхай, Шэньчжэнь и Сучжоу насчитывают более 3 млн автомобилей каждый.

Всего Китае более 168 млн легковых автомобилей, в то время как количество грузовиков достигло 22,7 млн единиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года общее число продаж автомобилей в Китае выросло на 4,5% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года.

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