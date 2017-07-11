Псковские садоводы настаивают на пересмотре кадастровой стоимости земли

Псков, , 21:42 — REGNUM Псковские садоводы настаивают на введении налоговых каникул или моратория на постановления администрации Псковской области об утверждении кадастровой стоимости земли до проведения новой оценки. Как сообщает пресс-служба Псковского совета профессиональных союзов, об этом заявила председатель исполнительного совета Псковской региональной общественной организации «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко, комментируя итоги «парламентского часа», который состоялся сегодня, 11 июля, в Псковском областном собрании депутатов и был посвящён проблеме кадастровой оценки земельных участков в регионе.

Председатель областного парламента Александр Котов дважды отказался предоставить слово Анне Войченко, которая хотела напомнить властям о резолюции, принятой по результатам протестов садоводов на общественном совете при региональном управлении Росреестра.

«В ней сказано, что садоводческие объединения, образованные до 2000 года, и их преемники, просят в 2017 году произвести переоценку кадастровой стоимости своих земель для устранения образовавшегося значительного перекоса по сравнению с рыночной стоимостью, и сделать это с учётом особенностей развития территории. В случае невозможности сделать это в 2017 году, мы просим установить налоговые каникулы для садоводческих объединений либо наложить мораторий на действие постановлений администрации области №376−377 от 2016 года, касающихся утверждения кадастровой стоимости садоводческих земель, до принятия новой оценки кадастровой стоимости данных земель. Эта резолюция будет направлена, а имя губернатора и председателя Псковского областного собрания, как только будет подписана председателем совета. Об этом я и хотела рассказать депутатам», — отметила Анна Войченко.

Она подчеркнула, что требования садоводов остаются неизменными: не снижение налоговой ставки, а пересмотр кадастровой стоимости земли.

Как сообщает пресс-служба Псковского областного собрания депутатов, в ходе «парламентского часа» председатель областного комитета по имущественным отношениям Людмила Гребнева отметила, что кадастровая оценка была сделана по действующим федеральным стандартам.

«В связи с тем, что предыдущая оценка земель садоводческих и огороднических объединений граждан проводилась в далёком прошлом, рост кадастровой стоимости прогнозировался и был неизбежен», — подчеркнула она.

По её словам, в среднем по области кадастровая стоимость земель в садоводствах выросла в 25 раз. При этом она отметила, что органы местного самоуправления снизили налоговые ставки в отношении земельных участков для садоводства, личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, а также освободили от налога садоводческие и огороднические объединения граждан.

По её словам, в настоящее время нормативно-правовые акты о снижении ставки земельного налога уже приняты в 62 поселениях на территории 17 муниципальных районов и в Пскове.

«По подсчётам за дачный участок площадью 15 соток сумма налога составит от 298 до 965 рублей в год», — сказала Людмила Гребнева. По её словам, для пенсионеров и ряда других социально незащищённых категорий граждан существуют дополнительные налоговые льготы.

Она также отметила, что в случае несогласия с результатами произведённой кадастровой оценки у граждан есть возможность оспорить их в установленном законом порядке.

«Гражданам создали проблему, а теперь, чтобы исправить допущенные ошибки, им придётся потратить нервы, время и деньги. Кто это людям компенсирует?» — поинтересовался депутат Всеволод Козловский.

По мнению депутата Ульяны Михайловой, рост кадастровой стоимости земли сразу в 25 раз заведомо говорит о некачественном выполнении оценочных работ. Депутат отметила, что при оспаривании результатов кадастровой оценки садоводам, а это в основном пенсионеры с невысоким уровнем доходов, придётся нести значительные материальные издержки, а для многих это просто неподъёмно.

«Ко мне пришли две деревенские жительницы, у которых земельный участок 10 соток и дом-развалюха. Кадастровую стоимость их земли увеличили в 100 раз, соответственно взлетела и сумма налога», — отметил вице-спикер областного собрания Анатолий Копосов.

Спикер Псковского областного собрания депутатов Александр Котов предложил вернуться к вопросу кадастровой оценки земельных участков в Псковской области после парламентских каникул.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2016 года в Псковской области был принят нормативный акт, согласно которому кадастровая стоимость садовых участков в среднем выросла в 25 раз. При этом, как отмечают садоводы, рыночная стоимость их дач оказалась в 10−20 раз ниже кадастровой. В апреле и мае в Пскове состоялась серия протестных акций садоводов и профсоюзов против завышения кадастровой стоимости земли и роста земельного налога, после чего власти региона заявили о снижении налоговых ставок, а в Пскове объявили налоговые каникулы для садоводов.

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