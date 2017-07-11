Продажи автомобилей в Китае показали рост в июне

Пекин, , 21:24 — REGNUM Продажи автомобилей в Китае вновь выросли в июне после двух месяцев сокращения, передает 11 июля газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на Ассоциацию автопроизводителей КНР.

В июне 2017 года было продано 2,2 млн автомобилей, что превысило показатели за тот же месяц 2016 года на 4,5%. В то же время аналогичные показатели за май продемонстрировали 0,1% сокращение, а в апреле они и вовсе составили 2,2%.

В то же время в июне 2017 года было произведено 2,2 млн автомобилей, что на 5,4% выше в сравнении с тем же месяцем 2016 года.

Продажи пассажирских автомобилей выросли на 2,3%, составив 1,8 млн единиц, что на 2,2% медленнее общего роста продаж транспортных средств.

Однако, как продажи, так и производство электромобилей стремительно взлетели в июне 2017 года. Продажи выросли на 33% по отношению к тому же месяцу предыдущего года и составили 59 тыс. единиц, производство выросло на 43,4% и составило 65 тыс. единиц.

Напомним, что в октябре 2015 года Китай снизил пошлину на продажу автомобилей объемом двигателя ниже 1,6 литра с 10 до 5%, помогая увеличить общее число продаж до рекордных 28,03 млн штук в 2016 году. Пошлина придет к старому показателю уже в 2018 году.

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