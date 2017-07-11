В Литве утверждены новые порядки оплаты страхования здоровья

Вильнюс, , 20:20 — REGNUM Сейм Литвы сегодня, 11 июля, принял поправки к закону о страховании здоровья, в которых решено расширить категории застрахованных лиц, у которых есть обязательное страхование здоровья, и внести в них дополнительные группы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. За новые поправки к закону проголосовали 114 членов Сейма, никто не был против, воздержались 2 парламентария.

Раньше лица, получающие доходы от прибыли — или вознаграждение за их деятельность в совете наблюдателей или правлении, комитете по кредитам, а также руководители маленьких сообществ взносы по обязательному страхованию здоровья должны были выплачивать самостоятельно. В новых поправках решено получаемые такими способами доходы обложить налогом, который составлял бы 9% от доходов, от которых считаются взносы по социальному страхованию — 6% платил бы получатель доходов, а страховщик (предприятие) — 3%.

Взносы нужно будет начать выплачивать сразу, как только вступят в силу поправки к закону. В таком случае лица, получающие доходы от прибыли или вознаграждение за их деятельность в совете наблюдателей или правлении, комитете по кредитам, будут платить в таком же порядке, как и исполнители или спортсмены, получающие зарплату. Руководители маленьких сообществ, которые сами не являются их членами, будут считаться застрахованными в те месяцы, за которые будут выплачены взносы по обязательному страхованию здоровья.

Взносы такого же размеры выплачивают большинство жителей Литвы, например, работающие по трудовым договорам, юристы, политики, актеры, спортсмены, лица, занимающиеся индивидуальной деятельностью.