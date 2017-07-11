Судьба разрушающегося кинотеатра «Аврора» в Краснодаре предрешена

Краснодар, , 19:47 — REGNUM Здание одного из главных символов Краснодара — кинотеатра «Аврора», являющегося памятником архитектуры, всё-таки будет отреставрировано. Имя инвестора уже озвучено. Профинансирует работы по реконструкции владелец крупнейшей в России розничной сети «Магнит» Сергей Галицкий. Об этом в своём микроблоге в Twitter написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, отметив, что «Аврора» будет в надёжных руках».

«Проект возрождения «Авроры» переведём в формат государственно-частного партнёрства. Сейчас обсудили это с Сергеем Галицким лично, — уточнил глава региона.

По его словам, Галицкий предупредил, что на проектирование нужен год, окончание работ ориентировочно определено на 2019 год.

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«Уверен, всё реализуют, как следует. Один из главных символов Краснодара станет полноценным киноконцертным залом. Это объективно лучшее решение», — считает Вениамин Кондратьев.

Некоторые пользователи соцсети с главой региона согласны, считая, что «символ Краснодара должен остаться в первозданном виде», другие уверены, что «вместо этого чудовища «Авроры» нужно построить новый кинотеатр», третьи напоминают Вениамину ивановичу, что Краснодару также «нужен новый комфортный общественный транспорт, новые трамваи и автобусы и новые выделенные полосы».

Как сообщало ИА REGNUM, кинотеатр «Аврора» был открыт 13 мая 1967 года. За это время здание успело превратиться сначала в визитную карточку города, а затем в разрушающийся памятник архитектуры. В 2000-х годах кинотеатр реконструировали. А в январе 2015 года «Аврору» закрыли на очередную реконструкцию. Планировалось, что зданию и скульптуре возле кинотеатра будет возвращен первозданный облик. На реконструкцию монумента планировалось затратить 4,7 млн рублей. Общую стоимость работ по реставрации наружной части здания кинотеатра и стилобата оценили в 134 млн рублей. Деньги предполагалось выделить по программе «Краснодару — столичный облик». Однако финансирования не хватило, и работы приостановили.

Согласно планам, обозначенным в документации к тендеру на реконструкцию фасада кинотеатра, объявленного властями Краснодара в 2014 году, работы должны были завершиться к началу 2016 года. Однако этого не произойдет и в 2017 году. Договор с подрядчиком власти решили расторгнуть.

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