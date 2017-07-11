В ДНР не сократят плату за отопление и содержание брошенного жилья

Донецк, , 19:30 — REGNUM В ДНР не будут осуществлять перерасчет оплаты жилищно-коммунальных услуг за отопление и содержания жилья в период временного отсутствия потребителя. Как сообщает 11 июля пресс-служба Совмина ДНР, об этом заявил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

«Перерасчет размера оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителя осуществляется на все виды услуг, кроме отопления и содержания жилья», — говорится в сообщении.

По словам Кижаева, именно по поводу перерасчета платы за услуги ЖКХ чаще всего обращаются граждане ДНР в органы власти, особенно в летний период.

«Согласно действующим правилам предоставления коммунальных услуг потребитель имеет право на уменьшение платы за услуги в случае его временного отсутствия и/или членов его семьи», — признал Кижаев.

В то же время становится не ясным, какие именно услуги коммунальные предприятия ДНР готовы пересчитать? Ведь в случае отсутствия гражданина по месту проживания счетчики на газ, воду и свет не фиксируют потребление услуги. Соответственно за них и так не надо платить.

«Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляет предприятие, предоставляющее эти услуги, на основании письменного заявления потребителя. В заявлении указываются фамилия, имя и отчество каждого временно отсутствующего потребителя, день начала и окончания периода его временного отсутствия в жилом помещении. Факт отсутствия потребителя подтверждается соответствующими документами — справки о пребывании в командировке, документы о временном проживании лица в ином месте, достоверность которых можно установить при проверке. Заявление необходимо подать не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги выполняется за последние 6 месяцев, начиная с даты окончания временного отсутствия потребителя», — информирует Совмин ДНР.

Ранее, 6 июля, Совет министров ДНР опубликовал постановление № 7−15 от 15 июня 2017 года «Об утверждении Временного порядка приостановления начисления платы за жилищно-коммунальные услуги в жилых домах или квартирах, поврежденных в результате боевых действий на территории Донецкой Народной Республики, в которых не выполнены ремонтно-восстановительные работы».

Как отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Наумец, данный документ принят для обеспечения государственной поддержки граждан, чьи жилые помещения пострадали в результате боевых действий.

«При разработке проекта постановления мы учитывали сложившуюся социально-политическую обстановку и многочисленные обращения граждан Республики с просьбами временно освободить их от уплаты фактически не получаемых ими коммунальных услуг. Решения о приостановлении начисления платы за услуги ЖКХ будут рассматриваться в каждом случае индивидуально на заседаниях специальных межведомственных комиссий, в состав которых войдут представители органов местного самоуправления, исполнителей жилищно-коммунальных услуг, депутаты Народного совета», — сообщил Наумец.

Он так же рассказал, что межведомственные комиссии по рассмотрению данных вопросов будут созданы при органах местного самоуправления. Согласно утвержденной процедуре собственникам поврежденного жилья необходимо подать в комиссию письменное заявление о приостановлении начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, а также документы, подтверждающие личность заявителя и членов его семьи, право собственности (найма) на жилой дом или квартиру, факта повреждения (копия акта обследования) с фотофиксацией причиненных разрушений.

Приостановление начисления платы за жилищно-коммунальные услуги будет производиться от даты составления актов оценки жизнеобеспечения разрушенного жилья и до момента их восстановления, подтвержденного соответствующими документами.

Напомним, в ДНР и ЛНР не функционирует украинская система выделения субсидий населению на оплату жилищно-коммунальных услуг (тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, вывоз бытового мусора и жидких нечистот). К примеру, в марте 2017 года министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что в 2016 году программой жилищных субсидий воспользовались 7,4 млн семей. При этом из госбюджета на возмещение расходов населения по оплате ЖКУ было затрачено 5,7 млрд грн (219 млн долл).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Александр Захарченко заверил, что платежи за ЖКУ останутся на прежнем уровне.

«В нашей сложной ситуации понятно, что ценовая политика и зарплаты не всегда могут соответствовать мирному времени, но стараемся сделать все, чтобы люди могли максимально платить ЖКХ. Некоторые тарифы, например, на воду и электроэнергию, не поднимались с 2010 года и мы не делаем этого сейчас», — подчеркнул он.