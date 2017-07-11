ЕС вместе с Японией берется развивать рынок СПГ

Токио, , 19:29 — REGNUM Сжиженный природный газ (СПГ) становится все более популярным. Как сообщили сегодня, 11 июля, в Еврокомиссии, Европейский союз и Япония планируют вместе работать над развитием мирового рынка этого топлива.

Причем на Японию и страны-члены ЕС приходится 50% всего потребляемого в мире СПГ. В рамках наращивания сотрудничества по энергетической безопасности стороны подписали меморандум о совместной работе по развитию «ликвидного, гибкого и прозрачного глобального рынка сжиженного природного газа».

В заявлении ЕК отмечается, что в рамках договоренностей Брюссель и Токио будут обмениваться имеющимся опытом, популяризировать успешную практику по работе глобального рынка СПГ. Например, это гибкие контракты на продажу и покупку СПГ. Кроме того, это может быть создание газовых хабов на потребительском рынке, прозрачные цены и отчетность. Еврокомиссары также обратили внимание на то, что стороны хотят повышать координацию и в международных организациях. В первую очередь, это касается ответов на неожиданные перебои на газовом рынке.

По мнению ЕК, хорошо развитый рынок сжиженного газа будет способствовать диверсификации поставок газа в европейских странах, к которой стремится ЕС. Помимо этого, рынок СПГ будет способствовать повышению энергобезопасности региона и появлению более конкурентных цен для потребителей.

Дело в том, что для Европейского союза одним из самых важных поставщиков энергоресурсов является Россия. ЕС, в свою очередь, нацелен на диверсификацию энергоисточников и маршрутов поставок. Так, в 2016 года ЕК опубликовала стратегию в области сжиженного газа, нацеленного на увеличение потребления этого вида топлива в странах-членах ЕС.

Напомним, что Япония является одним из крупнейших покупателей СПГ в мире и самым крупным в Азии. В частности, сжиженный газ поставляется сюда с СПГ-завода в Кенае. Сегодня 60% электроэнергии в Японии вырабатывается на сжиженном газе, 10% приходится на гидроэнергетику, мазут и уголь — это оставшиеся 30%. АЭС сегодня практически остановлены. Помимо этого, Токио активно пытается развивать альтернативные источники энергии. Но для Японии СПГ — это не только топливо, его применяют еще и для охлаждения свежего тунца и производства сжиженного кислорода и азота.

Что касается энергетического сотрудничества Японии с Россией, то в настоящее время общая доля российских энергоресурсов в японском энергобалансе составляет чуть меньше 10%. Однако, как ранее передавало ИА REGNUM, глава японской Новой партии Дайти и неофициальный советник премьера Синдзо Абэ по политике в отношении РФ Мунэо Судзуки ожидает, что этот показатель в ближайшие несколько лет увеличится до 20−30%. В частности, сегодня активно обсуждаются проекты поставки углеводородов с Сахалина в Японию, также уже осуществляется поставка сжиженного природного газа с Владивостокского завода на Хоккайдо.

Если говорить о сжиженном природном газе в глобальном масштабе, то сегодня объем мирового импорта СПГ составляет около 250 млн тонн, из этого 75% — это Азия и Океания. Согласно данным Фонда национальной энергетической безопасности, после Японии в азиатском регионе является крупным покупателем этого энергоресурса Южная Корея (13%), потом — Китай (8%) и Индия (6%). Крупнейшие поставщики сжиженного газа — Катар, Австралия, Малайзия, Нигерия и Алжир.

Россия пока поставляет лишь 10 млн тонн с СПГ-завода «Газпрома» на Сахалине. Однако в планах у компании есть еще один завод мощностью 15 млн тонн — «Владивосток-СПГ». «Роснефть» тоже намерена строить СПГ-завод.

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