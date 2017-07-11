США и КНР договорились о началае всестороннего экономического диалога

Пекин, , 18:31 — REGNUM Первый раунд всестороннего экономического диалога между Китаем и США пройдет 19 июля в Вашингтоне, передает газета «Жэньминь жибао» информацию МИД КНР.

Договоренность между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом была достигнута в кулуарах саммита G20, прошедшего в Гамбурге с 7 по 8 июля 2017 года.

В рамках предстоящего диалога, на котором будут сопредседательствовать вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, министр финансов США Стивен Мнучин и министр торговли Уилбур Росс, стороны обменяются взглядами по вопросам экономики и торговли между двумя странами, а также обсудят вопросы, вызывающие особую обеспокоенность обеих сторон.

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