В Ярославской области не успевают заготовить корма

Ярославль, , 17:49 — REGNUM Ярославская область провалила план по кормозаготовкам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

В настоящий момент в регионе идет отставание по темпам кормозаготовки. Скошено 17,5% кормовых угодий (в 2016 году — 37,5%). Заготовлено силоса 21% от прогноза (отставание от показателей прошлого года на 22,5%). Практически не заготовлено сено — 286 тонн — 0,4% от прогноза).

Все проблемы связаны со сложностью проведения механизированных работ, так как почва переувлажнена, и тяжелая техника вязнет. Сложная ситуация и с зерновыми.

По ряду сельхозпредприятий прогнозируется снижение урожайности по зерновым и кормовым культурам до 50%. По словам заместителя председателя правительства области Валерия Холодова, опасения по нарушениям сроков в связи с погодой возникли в середине мая. По этой причине произошла задержка посевной кампании на 10 дней. Но погода продолжала ухудшаться.

Власти региона решили признать сложившийся комплекс неблагоприятных метеорологических явлений чрезвычайным и непредотвратимым.

Правительство приняло решение направить обращение в зернопроизводящие области России с просьбой продать фуражное зерно. Деньги на закупки возьмут из средств Фонда развития промышленности и АПК.