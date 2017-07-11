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Все посылки, отправленные AliExpress, будут маркироваться штрих-кодом

Экономика

Маркировка будет интегрирована с системами «Почты России»

Пекин, 11 июля 2017, 17:48 — REGNUM  Торговая интернет-площадка AliExpress с 10 августа 2017 года вводит обязательную маркировку всех почтовых отправлений штрих-кодами, которая будет интегрирована с системами «Почты России». Об этом сегодня, 11 июля, сообщает телеканал RT.

Теперь у каждого заказа, сделанного на AliExpress, будет трекинговый номер, с помощью которого можно будет отследить статус доставки посылки.

Отныне интернет-площадка AliExpress полностью отказывается от не регистрируемых отправлений.

В «Почте России» считают, что эта система позволит значительно сократить сроки пересылки.

Напомним, ранее AliExpress отправлял недорогие посылки без регистрации, что делало невозможным их отслеживание в пути.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, AliExpress ограничил правила бесплатной доставки товаров в Россию — доставка покупок дороже $2 станет платной.

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Международная торговля