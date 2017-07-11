Минтранс ЛНР ужесточил требования к перевозчикам

Луганск, , 17:11 — REGNUM Заместитель министра инфраструктуры и транспорта ЛНР Наталья Лихалат 11 июля рассказала журналистам, что владельцы легковых автомобилей вместимостью до восьми пассажирских мест включительно могут осуществлять заказные перевозки только в пределах Луганской Народной Республики.

Лихолат подчеркнула, что заказывать транспортные средства меньшей вместимости имеют право только государственный органы.

«Хотелось довести до сведения как перевозчиков, так и населения, что вступили в силу правила предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта в новой редакции. Согласно этим правилам перевозки граждан, легковые авто на заказ, то есть восьмиместные для сидения, транспортные средства имеют право работать только в пределах территории Луганской Народной Республики. Международные перевозки такими транспортными средствами запрещены и позволены только в исключительном случае по заказу госорганов, государственных предприятий, учреждений, организаций — то есть, когда едут небольшие делегации и коллективы», — отметила Лихалат.

Замминистра добавила, что ограничения ввели из-за того, что подобные транспортные средства не оборудованы в соответствии с нормами международных перевозок и не могут обеспечить пассажирам необходимые безопасные и комфортабельные условия в длительной поездке.

Кроме того, заместитель министра инфраструктуры и транспорта ЛНР рассказала, что Департамент контроля министерства в первом полугодии 2017 года передал в суд около 200 административных дел по фактам нарушения правил перевозки пассажиров.

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«Финансовой полицией и Генеральной прокуратурой, министерством внутренних дел проводятся постоянные рейдовые проверки на дороге, проверки на территории возле международных автомобильных пунктов пропуска. За первое полугодие департаментом контроля министерства инфраструктуры и транспорта составлено около 800 материалов по административным правонарушениям, возбуждено 337 дел, около 200 дел передано в суды для рассмотрения, взыскиваются штрафы в госбюджет республики. Хотелось бы призвать наших перевозчиков оформлять необходимые разрешительные документы: специальные разрешения на виды деятельности, учетные карточки на транспортные средства, а также договоры на перевозку», — резюмировала Лихалат.