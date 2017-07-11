Тарифы на воду для ярославцев и рыбинцев вырастут

Ярославль, , 16:21 — REGNUM Тарифы на воду для Ярославля и Рыбинска вырастут после объединения водоканалов региона под эгидой региональной власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе, где состоялось рабочее совещание по развитию водохозяйственного комплекса региона.

Мнения депутатов разделились: одни поддерживают решение исполнительной власти о концентрации активов в руках правительства области, другие видят в этом больше минусов.

Депутатам рассказали, что в объединенное предприятие планируется привлечь 54 млрд инвестиций.

«Я не понимаю как мы будем потом отдавать эти деньги? Инвестор же не меценат, чтобы подарить нам лишние 54 миллиарда. Он потом захочет получить обратно свои вложения, и с процентом. А кто их будет отдавать? Люди! Почему жители Ярославля и Рыбинска, которые и так уже вложили деньги в содержание и развитие водоканалов, должны вкладываться еще раз? И еще меня очень смущает цифра в 54 миллиарда. Стоимость всех активов водоканалов области — около 17−20 миллиардов. Так почему мы должны в них вложить в три раза больше денег на их ремонт и развитие? Любой человек знает, что если ремонт вещи стоит 250 рублей, а новая обойдётся в 100, то проще купить новую», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Эльхан Мардалиев.

Представители правительства области рассказали, что финансовое положение «Ярославльводоканала» тяжелое. Для сторонников объединения это аргумент «за».

«Мы увидели в цифрах очень тяжелое состояние предприятия. И то, что правительство области занимается поисками решения проблемы, это хорошо. Будет ли это привлечение инвестора или создание концессии, а, может, увеличение тарифа — не важно. Главное, чтобы водоканальное хозяйство было спасено», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат облдумы Роман Фомичев.

«Депутаты хотели понять, из чего сложились убытки водоканала. Может из-за закупок коагулянта по завышенной цене или из-за выделения городу на новогодние праздники 15 миллионов? А, может из-за того, что предприятие заключило договор с АО «ЯрОблЕирц» и теперь из-за этого будет терять по 80 миллионов рублей в год, но некого было спросить. Представителей «Ярославльводоканала» на заседании комиссии не было» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Эльхан Мардалиев.

Депутатам рассказали, что стоимость кубометра воды составит для ярославцев в перспективе 28 рублей, что на 4−5 рублей выше существующейы цен. Жителям Брейтово, где сейчас один кубометр стоит 81 рубль, это выгодно. Как, впрочем, и другим районам. Но 80% жителей области проживают в Рыбинске и Ярославле. Оказался виден еще одни подводный «камень». Правительство предлагает включить в объединенный водоканал населенные пункты с численностью свыше 250 человек. А что делать с меньшим — пока неизвестно, но рабочий вариант — оставить их водохозяйство местным властям.

«Нам показали базовые цифры и теперь мы хоть можем от чего-то отталкиваться и задавать новые вопросы. Пока же депутатам не предоставили полную информацию, но говорят, что она в правительстве есть и нам ее покажут в ближайшее время. Вот тогда мы и продолжим обсуждение», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Роман Фомичев.