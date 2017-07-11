«До конца года рубль может докатиться до 65»

Москва, , 16:10 — REGNUM Быстрый рост объёмов добычи нефти в США, Канаде, Ливии и Нигерии привёл к росту волатильности на рынке черного золота. К концу 2017 года совокупный эффект от этого может полностью перекрыть сокращение добычи странами ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Аналитик Сервис» Владимир Дядин.

«Страны картеля задумались о возможности установления ограничений на добычу нефти для Ливии и Нигерии. Эти страны хотя и являются членами ОПЕК, но были освобождены от квот по гуманитарным соображениям, что позволило им вывести добычу до рекордных с начала года объёмов в Ливии с 400 тыс. баррелей в сутки до 1 млн баррелей, в Нигерии с 200 тыс. баррелей до 1,6 млн баррелей в сутки», — привел цифры эксперт.

По его мнению, «это не добавляет оптимизма участникам рынка, и цены на нефть продолжили снижение. Потеряв с начала июля более 6%. Фьючерсные контракты с поставкой в сентябре 11 июля торгуются на уровне $ 46,7 за баррель».

«Ближайшая встреча мониторингового комитета стран ОПЕК+ пройдёт 24 июля в Санкт-Петербурге. До этого вероятнее всего снижение цены на нефть продолжится и ближайшей целью может выступать уровень $45,50 за баррель», — считает эксперт.

«Рубль будет следовать за ценами на нефть. Отношение к российским активам у иностранных инвесторов продолжает ухудшаться. Наблюдается рекордный с 2013 года отток капитала с фондового рынка РФ. В июле хедж-фонды увеличили число позиций против российской валюты на 40%», — отметил Дядин.

«Распродажи в российском рубле вероятнее всего будут продолжаться до 21 июля, начала очередного налогового периода. Ближайшими целями курса рубль/доллар видится отметка 61,50 — 62. До конца 2017 года ослабление национальной валюты может продолжиться к уровню 64 — 65 рублей за доллар», — полагает эксперт.

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