В Казахстане почти на треть вырос объем продаж жилья

Астана, , 16:06 — REGNUM В Казахстане в июне 2017 года объем купли-продажи жилья по сравнению с маем вырос на 7,8%, а по итогам первого полугодия 2017 года число сделок превысило данные за аналогичный период 2016 года на 27,3%. Такие данные были представлены на сайте Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

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В июне 2017 года было заключено 21 668 сделок, из которых 66% приходится на квартиры в многоквартирных домах, а 34% — на индивидуальные жилые дома. Наибольшее количество сделок в целом приходится на Алма-Ату, где было заключено 14,6% от общего количества договоров или 3,162 тыс. сделок. На втором месте находится столица Казахстана город Астана. Здесь было заключено 13,9% или 3,012 тыс. сделок купли-продажи жилья. На третьем месте оказалась Карагандинская область, где было заключено 2,239 тыс. сделок или 10,33%. Регионами, которые показали наименьшее количество сделок по купле-продаже жилья стали Кзыл-Ординская область (2,75%) и Атырауская область (2,16%).

Расклад по типу жилья показал, что в Астане и Алма-Ате было больше всего куплено жилья квартирного типа — 95% и 81,56% соответственно. В Карагандинской области также сделки по квартирам существенно превалировали над количеством сделок по индивидуальным жилым домам (ИЖД) и составили 80,66%. Также отдали предпочтение квартирам в Мангистауской (76,55%), Павлодарской (72,93%), Актюбинской (68,96%), Кустанайской (60%), Восточно-Казахстанской (57,86%), Атырауской (53,94%), Акмолинской (53,48%) и Западно-Казахстанской (53,37%) областях.

Регионами, где сделки по ИЖД составили более 50%, стали Кзыл-Ординская (68,29%), Алма-Атинская (66%), Северо-Казахстанская (62,38%) Южно-Казахстанская (56,37%) и Джамбульская (52,79%) области.

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Если сравнить данные по сделкам по купле-продаже жилья за первое полугодие 2017 года с показателями прошлого, 2016 года, то наибольший рост показали Северо-Казахстанская область (47,75%), Кзыл-Ординская область (37,64%), города Астана (36,41%) и Алма-Ата (30,39%). Наименьшее повышение продемонстрировала Акмолинская область, где рост составил всего 3,08%.

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Напомним, в Казахстане с 2016 года в рамках дедолларизации при продаже на рынке недвижимости действует запрет на указание стоимости в долларах США.

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Это касается и других товаров, однако именно в сфере недвижимости была определенная степень дезориентации, так как курс доллара после пуска в «свободное плавание» постоянно менялся.

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