В Аргентине 22 тыс. человек потеряли работу из-за масштабных увольнений

Буэнос-Айрес, , 16:00 — REGNUM Центр политической экономии Аргентины в своем последнем докладе подтверждает 22 369 увольнений в течение первого квартала 2017 года, 70% из которых произошли в частном секторе, сообщает канал HispanTV.

Согласно данным доклада, около 3 728 человек увольнялись ежемесячно в течение 2017 года, и в период с апреля по июнь одно из четырех увольнений было связано с закрытием компании или производства. В промышленном секторе эта доля больше: в одном случае в трех происходило закрытие производства.

«В последнее время процесс увольнений принял динамический характер в сфере услуг, где в первом квартале прошло 23% увольнений, а во втором квартале уже 36%», — говорится в исследовании.

Центр показывает, что 264 143 аргентинцев потеряли работу или были вынуждены уйти в неоплачиваемые отпуска с декабря 2015 года. В строительстве количество уволенных составило 60 626 случаев; в промышленности — 102 053 случаев; в сфере услуг — 17 831 случаев; в сырьевом секторе — 7 107 случаев.

Следует пояснить, что из этого количества 76 526 человек были уволены в государственном секторе и 187 617 человек — в частном.

Напомним, в связи с масштабными увольнениями в Аргентине прошли масштабные забастовки и демонстрации против «неолиберальной» экономической политики правительства президента Маурисио Макри, следствием которой также считается рост инфляции. От правительства требуют поддержки занятости и благосостояния граждан, а также сдерживания роста тарифов на государственные и коммунальные услуги.