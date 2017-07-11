«Нефть в эпицентре волнений»

Москва, , 15:54 — REGNUM Рынок нефти 11 июля снова оказывается в эпицентре волнений. Рынок не стабилизируют даже достаточно оптимистичные ожидания относительно сегодняшних публикаций по сырьевым запасам, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Новостной поток становится все мрачнее для «быков», это сложно игнорировать. Иран заявил на этой неделе о намерения наращивать добычу нефти в среднем в 1,5 раза, Норвегия только за июнь увеличила добычу черного золота на 8%, и на этом останавливаться не собирается», — считает эксперт.

По ее мнению, «кризис перепроизводства, который на время задвинули в темный угол рыночного внимания, снова встает в полный рост».

11 июля поздно вечером будут представлены обновленные данные от Американского института нефти, иллюстрирующие показатели запасов черного золота и нефтепродуктов.

«12 июля выйдет аналогичный отчет от Минэнерго США. Среднее ожидание предполагает снижение запасов сырой нефти на 2,8 млн баррелей, а также сужение запасов бензина на 1,88 млн баррелей», — предположила Бодрова.

«Относительно показателей дистиллятов, рынок пока не ждет стабилизации ситуации — спрос на судовое топливо и аналогичные продукты до сих пор органичен», — отметила эксперт.

Добавим, 11 июля баррель Brent торгуется по $46,53 (-0,7%). За «бочку» WTI нефти легкого сорта дают $44,07 (-0,7%).

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