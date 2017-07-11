Латвийские бизнесмены отзывают свою поддержку налоговой реформы

Рига, , 15:53 — REGNUM Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) отзывает свою поддержку предлагаемой правительством налоговой реформы, потому что у предпринимателей нет уверенности в том, что она способна обеспечить рост, заявил на заседании Кабинета министров президент ЛТПП Айгар Ростовскис, сообщает LETA.

Он выразил сожаление в связи с тем, что суть налоговой реформы с течением времени изменилась: «ЛТПП отзывает свою поддержку налоговой реформы, так как она не преследует тех целей, о которых ранее правительство договорилось с предпринимателями. В случае, если в результате реализации налоговой реформы удастся достичь целей Национального плана развития до 2020 года — обеспечить экономический рывок, я принесу от имени ЛТПП извинения».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Латвии проводится налоговая реформа, в рамках которой Кабинет министров рассматривает изменения в законах о подоходном налоге с населения, о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании и налоге с микропредприятий.

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