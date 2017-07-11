Экономика Приднестровья: выйти из тени и привлекать российский бизнес

Тирасполь, , 15:48 — REGNUM «Многим российским малым и средним предприятиям было бы целесообразно перенести свои производственные мощности в Приднестровье, — заявил в ходе Приднестровского международного экономического форума руководитель международного офиса Агентства стратегических инициатив Антон Москаленков, передает корреспондент ИА REGNUM.

У Приднестровья, по его словам, в этом плане очень много преимуществ. «Это отсутствие НДС и при этом возможность приднестровских предприятий осуществлять экспорт как на российский, так на европейский рынок. И в связи с запланированным снижением налогового бремени, в принципе, многим российским предприятиям — средним и малым — целесообразно переместить свою производственную базу сюда», — отметил эксперт. Осуществимость такого переноса производственных мощностей, по его словам, зависит от качества трудовых ресурсов ПМР и готовности местных кадров работать с новым оборудованием.

Заместитель председателя правительства ПМР по вопросам финансов Татьяна Кирова подчеркнула, что работа в направлении реформы системы образования уже начата и учебные заведения республики планируется перепрофилировать под подготовку специалистов по необходимым экономике страны направлениям.

Однако, как отметил российский эксперт, проводя образовательную реформу, необходимо учитывать не только текущие потребности экономики, но и будущие. «Мы в России с этим столкнулись… Всё, что связано со сферой IT, десять лет назад ещё не существовало вообще, а сейчас многим российским предприятиям приходится привозить из-за рубежа очень высококачественных и очень высокооплачиваемых специалистов», — сказал Москаленков.

Другие участники форума говорили, что развитие сферы информационных технологий могло бы стать очень выигрышным для Приднестровья в условиях международной непризнанности, так как экспорт продуктов в этой сфере практически невозможно ограничить, даже в условиях перманентной молдавско-украинской блокады.

В то же время российский участник форума, вице-президент организации «Опора России» Павел Сигал высказал мнение, что главным драйвером приднестровской экономики должно стать сельское хозяйство, так как для него существуют естественные условия развития. «Если в Советском Союзе пахотные земли Приднестровья распределялись в процентном соотношении 40% — бахчевые и овощные, а 60% — зерновые. То сейчас 95% из них — это зерновые культуры, а то, чем вы славились, и где могли бы достичь максимального результата, составляет менее 5%. Это для меня было совершенным шоком», — приводит слова Сигала приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья».

Он также привел сравнительные данные об объемах продукции с одного гектара в ПМР в денежном выражении. Сегодня он составляет $333 долларов с га, во времена СССР — $3 тыс. В Приднестровье нет залогового инструмента, поэтому банки не спешат кредитовать сельхозпроизводителей под низкие проценты, объясняет эту тенденцию Сигал. Земля в республике находится в госсобственности и не может служить предметом купли-продажи, а тем более залога.

«Хотите вы или нет, а придется эту проблему решать. Без вовлечения земли в хозяйственно-финансовый оборот, без привлечения серьезного залогового инструмента для кредитования сельского хозяйства не получите мощного драйвера экономики и системы наращивания экспортного потенциала», — сказал вице-президент «Опоры России». «Главным итогом форума, должно стать быстрое развертывание реформ, потому что времени у вас нет», — резюмировал эксперт.

Схожей позиции придерживается российский эксперт Константин Топалов, выступивший модератором панели «Экономика Приднестровья — пути преодоления кризиса и перспективы развития». По его словам, экономическая политика предыдущих десятилетий себя исчерпала, в этот период экономика росла за счет роста потребления, а это сопровождалось ростом налогов и проеданием денег приватизации 2002 — 2011 годов, а также денег «газового счета», куда поступают деньги, собираемые с потребителей за газ. «Теперь хочешь, не хочешь необходимо приниматься за преобразования и системные реформы, какими бы болезненными они не были», — резюмировал Топалов.

Говорилось на форуме также о необходимости сокращения теневого сектора экономики, который по оценкам экспертов достигает 25−30%. Начальник Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД ПМР Александр Мержук отметил, что выплата «черной» заработной платы пагубно влияет на экономическую атмосферу в целом, а оффшоры и фирмы-однодневки наносят значительный урон экономике. «Причиной возникновения этих процессов стали два фактора: сложная внешнеполитическая обстановка, нестабильность экономики; и несовершенство законодательства, недостаточный уровень налоговой культуры в республике», — сказал он, призвав модернизировать законодательство в этой части.

В работе Приднестровского международного экономического форума приняли участие более 600 человек. Помимо 15 разных мероприятий в рамках ПМЭФ, была открыта выставка отечественной продукции от 32 приднестровских предприятий.