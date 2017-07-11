«Рубль испытывает стресс»

Москва, , 15:44 — REGNUM Вторник (11 июля) оказался стрессовым днем для российской валюты. Основным негативным катализатором для отечественной валюты стал геополитический фон, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

По ее мнению, драйвер только набирает силу и будет работать еще какое-то время. Речь идет об обсуждении введения дополнительных санкций против России со стороны Конгресса США.

«Если американские наблюдатели найдут кажущиеся или действительные следы вмешательств третьих лиц в ход президентских выборов в США, то контрсанкции против Москвы выльются в своей самый жесткий вариант», — считает эксперт.

«В свою очередь отношение инвесторов к рублю в долгосрочной перспективе будет зависеть от формата, в котором будут введены дополнительные санкции против России. Больше всего участников рынка пугает вероятность, что Конгресс США может получить широкие возможности не только для продления санкционных пакетов, но и для инициации новых мер», — пояснила Бодрова.

«До сих пор американская валюта не пробилась через область сопротивлений на 60,85−61,20 рубля. Однако вероятность этого очень высокая, и после обновления максимумов года в паре с рублем доллар продолжит восхождение», — полагает эксперт.

Добавим, 11 июля доллар США торгуется в середине дня по 60,83 рубля (+1,0%). Евро оценивается в 69,30 рубля (+0,9%). Официальные курсы ЦБ РФ на 12 июля составляют 60,73 рубля за американскую валюту и 69,20 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 43 в обоих случаях.

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