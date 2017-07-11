В Литве обещают штрафовать аптеки за дорогие лекарства

Вильнюс, , 15:44 — REGNUM Министерство здравоохранения Литвы объявило, что все аптеки страны должны гарантировать, чтобы у них были самые популярные и дешевые лекарства, которые всегда можно было бы предложить людям, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 июля. Если у аптек нет таких лекарств, они обязаны их заказать и таким образом гарантировать, чтобы они были доступны пациентам. Если все-таки случается так, что аптека говорит, что таких лекарств нет и нет возможности их приобрести, Минздрав призывает людей не молчать и немедленно сообщить контролирующим учреждениям.

Пациенты, не найдя самых популярных и дешевых лекарств и не получив подтверждения, что аптека их закажет, должны сообщить об этом Государственной службе по контролю над лекарствами или Государственной больничной кассе.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, получив жалобы пациентов, главы этих учреждений должны все проверить, потому что самые популярные и дешевые лекарства должны быть доступны пациентам.

«Я бы хотел больше понимания со стороны фармацевтического сектора, чтобы он гарантировал, что людям, когда они приходят в аптеку за лекарствами, оказывалась искренняя помощь. Помощь означает то, что они должны думать о том, как предложить самые популярные и дешевые лекарства, лечебные свойства которых такие же, что и у других лекарств из этой группы, объяснить людям, что лечит активное вещество лекарства, а не упаковка, не название фирмы, не цвет и другие визуальные свойства», — говорит Вярига.

По мнению министра здравоохранения, бизнес и государство должны быть единодушными и стремиться, чтобы у пациентов, которые наиболее уязвимы, была возможность сэкономить, не переплачивать за лекарства, которые в Литве и так все еще дорогие, хотя стоимость многих лекарств уже стала снижаться. Кроме того, государство выплачивает базовую стоимость примерно 2 тыс. компенсируемых лекарств, поэтому пациенты не должны тратить много средств.

Вице-министр здравоохранения Кристина Гаруолене в свою очередь подчеркнула, что аптеки не только обязаны показывать на экране лекарства с меньшей доплатой, но и держать их у себя, а если их нет, то они по желанию пациента должны заказать необходимые медикаменты.

«Когда приходишь в аптеку, нужно сразу выяснить, по какой цене продаются выписанные врачом лекарства. В аптеках продаются лекарства разных производителей, но в состав лекарств входят одни и те же активные вещества. Аптекарь на экране монитора должен показать стоимость всех лекарств с одним и тем же активным веществом. Тогда из списка, показанного на экране, рекомендуется выбрать то лекарство, за которое придется доплачивать меньше всего. Если у аптеки на тот момент нет выбранного лекарства, она обязана его заказать и доставить. В городе это нужно сделать в течение 2 рабочих дней, в городках и деревнях — в течение 4 рабочих дней», — заявила Гаруолене.

С ноября 2017 года вступает в силу новый порядок, который принял Сейм и подписала президент Даля Грибаускайте. Согласно новому порядку, аптеки смогут посещать так называемые «тайные покупатели», которые будут проверять, как пациентам предоставляются возможности купить самые дешевые лекарства.

Кроме того, отныне ценник компенсируемых лекарств будет пересматриваться каждый квартал. Такое нововведение утверждено правовыми актами. Более частый пересмотр ценника позволит чаще снижать стоимость лекарств, потому что производители лекарств чаще декларируют скидки, реагируя на ситуацию на рынке. Раньше ценник пересматривался раз в год, и не было возможностей чаще реагировать на изменения на рынке лекарств.

Нарушителям в случае невыполнения всех нововведений грозят штрафами.