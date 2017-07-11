В Татарии появится промышленный парк «Нижнекамск»

Казань, , 15:43 — REGNUM В Нижнекамске будет создан одноимённый промышленный парк. Для этих целей управляющей компании без проведения торгов будут переданы 15 земельных участков. Соответствующее распоряжение подписал президент республики Рустам Минниханов, документопубликован 11 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на распоряжение.

Согласно документу, ООО «Управляющая компания Промышленного парка» получит в пользование участки общей площадью 212 585 кв. м. Самый маленький участок имеет площадь 2 079 кв. м, а самый крупный — 68 652 кв. м. Последний, по данным с публичной кадастровой карты, предназначен для размещения промышленных объектов. Его кадастровая стоимость — 146 856 925,8 рубля. Заключить с ООО арендный договор должен исполком города Нижнекамска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не единственный промышленный парк, который планируют создать в Татарии в ближайшее время. Так в городе Актаныш появится промышленный парк с одноимённым названием, что в переводе с татарского означает «хороший знакомый». А в районном центре Дрожжановского района Татарии, селе Старое Дрожанное, проведут комплексную подготовку промплощадки под будущий индустриальный парк.

В селе Старое Дрожанное, что в 200 км от Казани, под промышленную площадку выбран участок площадью 19,1 гектара. Вторым этапом развития этого индустриального парка с рабочим названием «Центральный» будет строительство складского комплекса на 1,81 гектара.

Под строительство промышленного парка «Актаныш» на южном выезде из города Актаныш в сторону населённого пункта Казкеево выделен участок площадью 133 379 кв. метров. Будущий промпарк находится в 355 км от столицы Татарии.

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В Кукморе планируется создание промышленного парка с одноимённым названием. На территории промпарка общей площадью 35,46 га планируется разместить до 19 компаний-резидентов. Это позволит создать 890 рабочих мест. Объём налоговых поступлений составит около 466,2 млн рублей в год. Проект концепции промпарка предполагает выход на проектную мощность в 2026 году. К этому времени резиденты должны занять 27,9 га.

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