«Роснано» будет приручать стихию в Ростовской области

Ростов-на-Дону, , 15:39 — REGNUM

В рамках международной промышленной выставки «Иннопром», которая в эти дни проходит в Екатеринбурге, детально рассмотрены два крупных инвестпроекта в сфере ветроэнергетики, которые планируется реализовать на Дону в ближайшие два года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 июля.

«Ветропарки» — это первый инвестпроект, который обсудили губернатор Василий Голубев и глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Он оценивается до 100 млрд рублей. Проект предусматривает размещение на Дону трёх ветрогенерирующих установок. Суммарная мощность ветрогенерации составит 300 мВт.

Компания начала создавать «ветропортрет» Ростовской области. Специалисты должны определить наиболее благоприятную территорию для локализации нового объекта. Степной край достаточно привлекателен для строительства подобных объектов. Считается, что у Донского региона — отличный ветропотенциал.

Второй проект под названием «Локализация» менее дорогой. Он оценен до 3 млрд рублей и предусматривает создание донского производства башенных ветроэнергетических установок. Наладить выпуск предполагается на котлостроительном заводе «Красный котельщик».

Таганрогский котлостроительный завод входит в состав концерна ПАО «Силовые машины». Стоит отметить, что в апреле 2017 года «Роснано» и «Силовые машины» подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому обе стороны заинтересованы в совместной реализации проекта по организации на территории России производства элементов ветроустановок.

Напомним, в 2014 году в Ростовской области началось исследование территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити». Здесь, на месте несостоявшегося донского Лас-Вегаса, немецкая компания SoWiTec планировала построить ветропарк мощностью до 100−200 МВт. Объём инвестиций, заявленных в проект — 6 млрд рублей. Но, по информации Агентства инвестиционного развития региона, привлекательность территории Ростовской области с точки зрения ветропотенциала не исчерпывается только Азовским районом. Навскидку можно назвать как минимум четыре территории, перспективные для локализации проектов строительства ветропарков.

«Успешные результаты ветроизмерений подтверждают, что Донской регион оправдал и даже превзошёл ожидания инвесторов с точки зрения выбора площадки для реализации проекта. Расположенная на побережье Таганрогского залива Азовского моря территория бывшей игорной зоны «Азов-Сити» оказалась идеальной в плане ветровых нагрузок. Кроме того, в своё время сюда были подведены линии электропередачи, что также удобно для компании с учётом будущих поставок электроэнергии от ветропарка в сеть», — прокомментировал тогда генеральный директор регионального Агентства инвестиционного развития Игорь Бураков.

В 2017 году стало известно, что компания «Азовская ВЭС» (дочернее предприятие немецкого холдинга) получила в долгосрочную аренду земельный участок площадью 133 га для реализации проекта строительства ветропарка на Дону. Участок в Маргаритовском сельском поселении Азовского района предоставлен на 10 лет без проведения процедуры торгов в соответствии с областным законодательством о поддержке масштабных инвестпроектов. Также была скорректирована предварительная стоимость создания ветропарка. Проект оценен в 9,9 млрд рублей.