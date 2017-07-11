СМИ: Немецкая Siemens пересмотрит деловые отношения с Россией

Берлин, , 15:35 — REGNUM

Немецкая компания Siemens пересмотрит свои деловые связи с Россией, после того как две газовые турбины, произведенные компанией, оказались в Крыму, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

В компании отметили, что турбины были поставлены для другого проекта в России, однако две из них оказались в Крыму — регионе, в отношении которого действуют запрещающие меры на поставки технологий и оборудования, относящегося к энергетике.

«Мы должны проанализировать то, что это означает для наших отношений с Россией», — подчеркнул источник в компании, который общался с журналистами на условиях сохранения анонимности. «Мы не можем просто вернуться к тому, как делались дела прежде».

«Необходимо сохранять сдержанность и действовать ответственно», — добавил источник. «Произошедшее должно определенным образом повлиять на эти конкретные связи».

Источник отклонил просьбу указать, окажет ли произошедшее влияние на совместный проект немецкой компании с Россией.

Читайте также: Siemens готова судиться из-за поставки своих турбин в Крым