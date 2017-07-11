В Подмосковье ввели в сельхозоборот около 20 тыс. га земель

Красногорск, , 15:31 — REGNUM В Московской области в II квартале 2017 года в сельскохозяйственный оборот в введено 19,8 тыс. га, что составляет 97% от согласованного плана. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрея Разина, сообщается на сайте облправительства.

Наибольшее количество земель сельскохозяйственного назначения введено в оборот в Можайском районе — 1638 гектаров, в Клинском — 1407 гектаров, Ступинском — 1011 гектаров, а также в городском округе Шаховская — 1042 гектара.

Госпрограммой «Сельское хозяйство Подмосковья» в 2017 году намечено выполнение работ по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в области в объеме не менее 60 тыс. га.

По словам Разина, Минсельхозом совместно с муниципальными образованиями были актуализированы дорожные карты по вводу сельскохозяйственных земель в оборот в 2017 году.

Исходя из них, к вводу на территории Московской области планируется 63,2 тыс. га сельскохозяйственных угодий.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Московской области Андрей Воробьёв поставил задачу полностью решить проблему неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения к 2020 году.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко заявлял, что около 250 тыс. га неиспользуемой пашни в Подмосковье планируют ввести в оборот в течение трех лет.