«Рубль штормит на фоне слабости нефти»

Москва, , 15:27 — REGNUM Российский валютный рынок продолжает штормить на фоне слабости нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

«Экс-министр финансов России Алексей Кудрин сделал заявление относительно ставки Центробанка до конца 2017 года. По мнению Кудрина, ставка ЦБ до конца года может снизиться 8,5%, а может быть даже до 8,25%. На данный момент ключевая ставка располагается на отметке 9%. А в июне был зафиксирован скачек инфляции до 4,4%, что ставит под вопрос дальнейшее снижение ставки», — напомнил эксперт.

«Еще одним фактором, который может быть не на пользу снижению ставки ЦБ РФ, является ситуация на российском валютном рынке, где российский рубль активно снижается против доллара и евро. Происходит это на фоне слабости цен на черное золото. Падающая нефть тянет за собой рубль. А падение российской валюты дополнительно разгоняет инфляцию и инфляционные ожидания», — пояснил Задоя.

По его мнению, «с российским валютным рынком в последнее время все остается без изменений. У рубля есть все шансы протестировать отметку 62−63 в случае дальнейшего снижения цен на нефть».

«При этом все большее значение сейчас приобретают внутренние факторы, а не ситуация на внешние рынках. И падение нефтяных цен только может ускорить достижение данных уровней», — считает эксперт

Напомним, 11 июля на торгах московской биржи курс доллара держится на отметке 60 рублей 75 копеек, евро торгуется на 69 рублей 25 копеек. Индекс ММВБ располагается на уровне 1925 пунктов. Котировки черного золота торгуются в районе 46,5 доллара за баррель.

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