Россия остаётся главным торговым партнёром Литвы

Вильнюс, , 15:10 — REGNUM Россия в экспорте Литвы играет очень большую роль, а за пять месяцев 2016 года ее роль стала еще более значимой — в РФ уходит 13,5% экспорта Литвы. Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 июля. При этом литовские экономисты замечают, что в России практически не продаются товары литовского происхождения, в основном перепродаются товары из Западной Европы: автомобили, техника, бытовые товары.

В 2017 году с января по май экспорт Литвы достиг 10,3 млрд евро, это на 16,5% больше, чем год назад. Но импорт растет еще быстрее и достиг 11,5 млрд евро. В Россию из Литвы отправлено больше всего продукции, общей стоимостью 1,4 млрд евро, но только 7,8% уехавших товаров были литовского происхождения — это самая маленькая часть среди всех государств.

В среднем Литва экспортирует около 60% товаров местного производства. «На самом деле это интересный парадокс. Действительно, часть литовских товаров очень маленькая, менее 10%. Совсем другое дело — реэкспорт из западных стран. Автомобили составляют наибольшую часть, различная бытовая техника, большая часть бытовых товаров, товаров длительного потребления», — пояснил старший экономист банка Nordea Жигимантас Маурицас. По его словам, от такой торговли Литва получает мало пользы — на этом зарабатывают разве что транспортные компании, логистика, поскольку товары участвуют в логистической цепочке страны. «Но если говорить о нашей промышленности, той добавленной стоимости в России нет», — отмечает Маурицас.

Он уверяет, что на сегодняшний день экспорт играет особенно важную роль в экономике страны: «Нет такого, как было в 2005 году, когда только внутреннее потребление было основным двигателем экономики. Сейчас у нас есть и внутренне потребление, но и экспорт выглядит неплохо». Но растущий дефицит внешней торговли, который за пять месяцев достиг 1,17 млрд евро, уже является поводом для беспокойства. «Нужно иметь в виду, что цена на нефть упала слишком низко. Если бы она была выше, баланс был бы еще более отрицательным. Это показывает, что потенциал нашего экспорт все еще полностью не израсходуется. Во внутреннем потреблении у нас есть маленький пузырь, и определенные секторы выражают некоторое беспокойство и сомневаются в устойчивости роста. Я говорю о рынке недвижимости и связанных с ним товарах, предназначенных для оборудования жилья. Но в общем экспорт Литвы движется в правильном направлении», — отметил Маурицас.

В январе-мае 2017 года Литва больше всего экспортировала и импортировала минеральных продуктов (соответственно 14,3% и 20,5%), машин и механических устройств, электрооборудования (соответственно 15,6% и 17,8%), а также продукции химической промышленности и близких к ней промышленных отраслей (10,45% и 12%).

Если говорить о товарах литовского происхождения, то больше всего на экспорт ушло нефтепродуктов (19%), разных промышленных изделий (11,8%), готовых продуктов питания, неалкогольных и алкогольных напитков и табака (9,1%), пластика и пластиковых изделий (7,7%).