Крым и Краснодарский край — в лидерах по росту ставок аренды на «однушки»

Симферополь, , 15:12 — REGNUM По итогам второго квартала 2017 года Республика Крым и Краснодарский край стали лидирующими регионами по росту средней стоимости аренды однокомнатных квартир в России — в этих регионах ставки возросли более чем на 7% за три месяца. Об этом свидетельствуют результаты анализа, проведенного специалистами портала «Домофонд».

Согласно расчетам, средняя ставка аренды однокомнатных квартир в Крыму составила в июле 20,5 тыс. рублей в месяц, в то время как в Краснодарском крае — 16,3 тыс. рублей в месяц. По итогам за первый квартал 2017 года ставка составляла 19,1 тыс. рублей и 15,2 тыс. рублей в Крыму и Краснодарском крае соответственно.

За ними следует Севастополь, где показатель за три месяца вырос на 5% до 19,9 тыс. рублей в месяц, Амурская область — на 2,6%, до 14,4 тыс. рублей в месяц, и Калмыкия — на 2,5%, до 8,4 тыс. в месяц.

В десятку лидеров попали также Астраханская область, Курганская область, Мордовия, Хабаровский и Приморский край — в этих регионах рост стоимости оказался в пределах 1,5 — 2,3%.

При этом в Санкт-Петербурге аренда жилья подешевела на 3%, снизившись до 21,9 тыс. рублей в месяц. Отмечено снижение и в Московской области — на 1,2%, до 19,8 тыс. рублей в месяц. При этом в Москве во втором квартале 2017-го стоимость аренды никак не изменилась.

Сильнее всего арендные ставки снизились в трех регионах — Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай и Новгородской области — на 5,1, 4,7 и 3,8% соответственно.

Анализ проводился по 79 регионам России. При этом следует отметить, что анализ отражает данные по предложению арендодателей — итоговые ставки при сделках обычно близки к ним, но не обязательно совпадают.