Гагаузия получит 5 млн евро от ЕС на «интеграцию» в Молдавию

Комрат, Молдавия, , 14:56 — REGNUM Правительство Молдавии утвердило выделение Гагаузии 5 млн евро, предоставленных Евросоюзом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Исполкома автономии, программа финансирования «Укрепление мер доверия» будет внедряться в Гагаузии в течение двух лет.

Как отметила генеральный секретарь правительства Молдавии Лилиана Палий, программа Европейского союза направлена на «интеграцию Гагаузской автономии в процессы развития страны». Финансовые средства будут распределены следующим образом: 1 млн евро на поддержку гражданского общества, 1 млн евро — на выделение грантов. 3 млн евро — на поддержку местных органов власти.

В Исполкоме Гагаузии сообщили, что основная часть средств будет направлена на реализацию малых инфраструктурных проектов в населенных пунктах Гагаузии и предоставление грантов для малых и средних предприятий на открытие и развитие бизнеса в сельской местности.

Реализация программы начнется с конца 2017 года. Переговоры о выделении Евросоюзом 5 млн евро для развития Гагаузии шли на протяжении нескольких лет.