«Налог на выезд за границу российских туристов – бредовая идея»

Москва, , 14:53 — REGNUM Если российская экономика сама еле не дышит, ее надо реанимировать принудительно, не принимая в расчет, нужно это самой системе или нет. Именно такое впечатление складывается при прочтении очередной депутатской инициативы, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Представитель законодательного собрания Ленинградской области выступил с идеей введения налога на выезд за границу для российских граждан. По его мнению, лобби туристических компаний создало перекос на этом рынке в пользу зарубежных курортов, которые ко всему прочему представляют «сомнительные» услуги», — пояснила эксперт.

«Чем бредовее идея, тем больше вероятности, что она получит широкий отклик, тем более что, взимая дополнительный налог, можно увеличить поступления в бюджет. Не факт, что они дойдут до цели и поддержат рекреационные комплексы на Кавказе или Кубани, но если можно взять дополнительную плату «ни за что» — это обязательно реализуется в том или ином формате», — выразила уверенность Бодрова.

По ее мнению, «сама постановка вопроса в корне неверная. Рынок формирует спрос ‑ и только за ним «подтягивается» предложение. Российский турист был и в Краснодарском крае, и в Крыму, но, получив возможность вернуться на турецкий курорт, сделал это не задумываясь».

«Все дело в отставании российского уровня сервиса при сопоставимых ценах, — полагает эксперт. — Туристический рынок — такой же рынок, как и любой другой, он работает по тем же законам и позволяет сделать те же выводы. Лобби туристических компаний кануло в лету одновременно с повышением доступности самостоятельных путешествий».

«В России уже есть идея взимать курортный сбор с тех, кто все-таки остался в стране и решил отдохнуть на внутренних курортах. Инициатива уже одобрена в первом чтении в Госдуме и, думается, что будет продвигаться дальше. Качество сервиса и предоставляемых услуг от этого не изменится в лучшую сторону — но отдыхающим придется закладывать на отдых внутри страны несколько большую сумму, чем прежде», — считает Бодрова.

«Учитывая, что с платежеспособностью у российского населения дела идут не очень хорошо, а доходы в июле могут упасть 30-й раз подряд, любое увеличение расходов будет восприниматься населением негативно», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает ввести выездной сбор — до 100 рублей в сутки — для российских туристов, отправляющихся на иностранные курорты. Петров направил предложение главе Ростуризма Олегу Сафонову.

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