Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, , 14:44 — REGNUM Дороги

Одна из первых запланированных на Украине бетонных дорог Одесса — Николаев будет построена китайскими дорожниками. Соответствующее соглашение подписал глава «Укравтодора» Славомир Новак с представителями China Road and Bridge Corporation. Стороны договорились начать подготовительный этап (ТЭО, создание проекта) уже в текущем году. «Реконструированная дорога М-14/Е-58 свяжет крупнейшие порты Украины — Одессу, Николаев, Херсон, на долю которых приходится до 80% всех грузов страны… По предварительным расчетам, строительство этой дороги может стимулировать рост ВВП Украины на 1,5−2%», — отметил глава «Укравтодора» во время подписания соглашения. Также он сообщил, что трасса будет расширена до 4 полос, а её длина составит около 200 км. Как обычно бывает в таких случаях, кредит на строительство предоставит один из китайских госбанков, однако даже оценочная стоимость проекта пока неизвестна.

Однако председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко пока не в восторге от идеи: «…там есть определенные проблемы. Когда дырка появляется, её нельзя закрыть. То есть, я сколько общался по этому поводу, никто не может объяснить, каким образом они могут это сделать. И потом наросты на дороге появляются. Может, у них какая-то новая технология, посмотрим. Пусть они [«Укравтодор» и Кабмин — Ред.] на себя берут эту ответственность», — заявил он в ходе рабочей поездки по области.

Железная дорога

Пресс-служба «Укрзализници» сообщила о начале выделения пассажирских перевозок в отдельный вид деятельности, т. е. , фактически, разделения компании. В составе УЗ был создан филиал «Пассажирская компания», в состав которого были переданы подразделения пассажирских перевозок из всех 6 железных дорог Украины (Приднепровская, Южная, Юго-Западная, Донецкая, Львовская и Одесская железные дороги). В частности, это означает, что в ближайшее время — скорее всего, с начала следующего года — «Пассажирская компания» перейдёт на отдельную отчётность, т. е. будет постепенно выводиться на самоокупаемость. Это хорошая новость для бизнеса (тарифы некоторое время не будут расти) и плохая — для пассажиров: если УЗ перестанет субсидировать пассажирские перевозки, стоимость проезда в поездах значительно вырастет.

Есть и другая причина для роста стоимости пассажирских перевозок, о ней вскользь в интервью упомянул заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань. «…Я не говорю, что поезда международного сообщения не нужны. Но удобнее и дешевле — авиация. И она значительно быстрее развивается. Грузовые перевозки — это все же основная и наиболее прибыльная составляющая железной дороги. Пассажирское сообщение — эта составляющая нужна, но прибыли там очень мало», — рассуждает он в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

Сегодня пассажирские перевозки для УЗ — своего рода камень на шее. Их приходится дотировать из грузового тарифа, они не дают компании больше зарабатывать на грузовых перевозках. Замминистра практически прямым текстом указывает на выход из ситуации. Нужно поднять стоимость пассажирских билетов и часть пассажиров перейдёт на авиатранспорт, в т. ч. внутренний, министерство разрабатывает методы снижения стоимости внутренних авиаперевозок. Остальные предпочтут более дешёвые автобусные рейсы. В результате для УЗ открываются сплошные выгоды:

— меньше поездов => меньше расходов на вагонный парк;

— выше прибыль, в т. ч. за счёт сегментирования рынка: УЗ получит пассажиров, которые в силу ряда причин не могут / не хотят пользоваться иными видами транспорта;

— снижение количества пассажирских перевозок позволит наращивать грузовые.

Тем более что бизнес продолжает жаловаться на перевозки: «..по информации из комитета Верховной рады по вопросам транспорта, «Укрзализныця» в июне смогла перевезти через ст. Ужгород лишь около 70% объемов железной руды, заявленных нашими предприятиями», — говорится в материале Галины Акимовой на портале «Версии.com».

Пожалуй, единственное, что пока спасает пассажиров от этой «оптимизации» — конфликт главы УЗ Войцеха Балчуна и министра инфраструктуры Владимира Омеляна. «Тарифы нужно поднимать только после того, как будет нормальный диалог с бизнесом, когда железная дорога отчитается, что она сделала, и письменно обязуется сделать ряд следующих шагов: это модернизация локомотивного и подвижного состава, запуск частных операторов на рынок перевозок, запуск производства локомотивов на Украине, а также запуск лизинга локомотивов в нашей стране», — сказал министр в интервью изданию «Новое время».

Омелян последовательно, ещё с конца прошлого года, как может, блокирует попытки УЗ повысить свою прибыльность. И в этом есть своя логика: чем хуже результаты компании, тем больше вероятность того, что Балчуну не продлят контракт. Не так уж часто войны украинских чиновников позволяют украинцам экономить.

УЗ ждёт не только разделение, но и конкуренция. Владимир Омелян призвал открыть железные дороги Украины для зарубежных операторов: «Мое видение развития железной дороги простое: железная дорога должна отвечать за инфраструктуру, полотно — это государственное. А все остальное — вагоны, подвижной состав — могут быть частными. Я за то, чтобы открыть дорогу для частных операторов, в том числе и иностранных, которые дадут конкуренцию, лучшее качество и равные условия для всех», — заявил он в Одессе на конференции Grain Ukraine. Учитывая событие, на котором было выдвинуто это предложение, речь прежде всего идёт о грузовых операторах.

Аэропорты

Несмотря на то, что Владимир Омелян анонсировал завершение сериала «Борисполь и Ryanair», его «съёмки» пока продолжаются. 5 июля гендиректор аэропорта Павел Рябикин написал в Facebook следующее: «Сегодня мы, со своей стороны, подписали договор с Ryanair и отправили в главный офис авикомпании. Это заняло у нас меньше двух недель с момента снижения стоимости базового сбора за пассажирское обслуживание (изменение в приказ министерства инфраструктуры), что было основным сдерживающим финансовым фактором. Договор согласован всеми службами аэропорта, и, что очень важно, внешними аудиторами, которые визируют все исходящие финансовые документы и договоры». Однако уже 7 июля он же сообщил, цитируем «пока они не очень согласны». Гендиректор не уточнил, с чем именно не очень согласна компания, но сказал, что стороны пытаются найти компромиссный вариант. Впрочем, время пока есть, ведь «…В договоре, который мы направили Ryanair, стоит дата согласования до конца июля».

Рябикин попытался урезонить Ryanair через СМИ. В ходе пресс-брифинга 10 июля гендиректор озвучил некоторые наиболее «нахальные» требования лоукостера: «…бесплатные аэронавигация, стойки регистрации, стоянки такси, площади под рекламу, офисы продажи билетов, требования о 60 днях кредитования со стороны аэропорта и выплата им 35% прибыли от деятельности магазинов дьюти-фри, закрепление пассажирского сбора в сумме $7,5 на 5 лет», — перечислил он журналистам. Если бы аэропорт пошел на условия Ryanair, он мог потерять 2 млрд гривен в год, отметил Рябикин. Кроме того, все спорные вопросы Ryanair требует решать в Лондонском арбитраже — и, пожалуй, это единственное требование, с обоснованностью которого сложно не согласиться.

Впрочем, транспортный эксперт Александр Кава указал, что гендиректору следовало вести переговоры в закрытом режиме и не делать публичными переговорные позиции сторон: «То, что сегодня произошло, — шок. Аэропорт комментирует ход переговоров в прессе. Такая форма поведения неприемлема для бизнеса», — отметил он в комментарии Экономической правде».

Реакция компании была молниеносной. «Ryanair сегодня объявляет, что отменяет свой запланированный вход в Украину после того, как киевский аэропорт не выполнил соглашение, достигнутое в министерстве инфраструктуры с должностными лицами аэропорта и нынешним генеральным директором аэропорта господином Рябикиным в марте этого года», — сообщила компания 10 июля вечером. «От имени украинских посетителей и потребителей мы сожалеем, что киевский аэропорт продемонстрировал, что Украина пока недостаточно зрелая и надежная для инвестирования средств авиакомпании Ryanair», — заявил главный коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайен. Разгневанный Омелян в Facebook фактически обвинил Рябикина в сговоре с совладельцами авиакомпании МАУ Игорем Коломойским и Ароном Майбергом (намекая, что они выжили Ryanair как неудобного конкурента).

Разборки наверняка продолжатся — Омелян пообещал, что на следующем заседании правительства, 12 июля, потребует увольнения директора «Борисполя».

Новая взлётно-посадочная полоса появится в Одесском аэропорту не ранее конца 2020 года — строить её начнут только будущим летом, рассказали региональному изданию «Таймер» сотрудники предприятия. Они же сообщили, что в министерстве решили сэкономить на строительстве. Для строительства новой «взлётки» выделяются только 85 млн долл, а не 200, как предполагалось ранее. Из-за этого Airbus A380 или Boeing 747 приземлиться в Одессе не смогут.

В строительство новой взлётно-посадочной полосы в а/п Житомира готовы инвестировать китайцы — представители CCCC First Highway Engineering Co лишь просят о госгарантиях для выделяемых средств (компания готова вложить в реконструкцию полосы до 10 млн долл.). «Если этот проект удастся воплотить в жизнь, то Житомир реально будет претендовать на приход лоукостеров», — заявил городской голова Житомира Сергей Сухомлин в комментарии порталу ЦТС.

Украинские аэропорты активно наращивают количество рейсов в Польшу — сегодня это, пожалуй, одно из наиболее востребованных направлений из Украины. Так компания LOT заявила о планах нарастить количество рейсов на маршруте Одесса — Варшава до 14 в неделю (сегодня 10). В свою очередь, лоукостер Wizz Air запустил рейс Киев — Варшава, который станет уже пятым в сутки (сейчас по два у LOT и МАУ). В настоящее время прямым рейсом в Варшаву можно попасть из 3 крупнейших (после Киева) городов Украины: Львова, Одессы, Харькова, а также из ряда более мелких областных центров (Винница, Житомир, Полтава, Сумы).

Декларируют готовность начать полёты в Польшу даже в Херсоне:

«Сегодня в Польшу ежедневно из Херсона отправляются по 5 автобусов и из Николаева ещё 7. Есть спрос? Конечно. А многие пассажиры хотели бы пользоваться воздушным транспортом, ведь автобусный маршрут очень тяжелый. Поэтому нужно развивать и это направление», — рассказал и. о. директора КП «Херсонские авиалинии» Виталий Кучерук в интервью для inshe.tv.

Среди объектов госсобственности, передача которых в концессию была одобрена на последнем заседании правительства, оказались и два аэропорта: «Борисполь» и а/п Львова. И если в отношении последнего это оправдано (долгое время работал в убыток из-за низкого пассажиропотока, сегодня работает в «плюс», но до сих пор не рассчитался с долгами за реконструкцию перед Евро-2012), то смысл передачи в концессию а/п «Борисполь» туманен. В прошлом году он заработал 1,5 млрд грн. прибыли, в этом — собирается получить 2,2−2,5 млрд. Несмотря на то, что планы совсем не новы, возможность концессии обсуждалась ещё с начал 2010-х как минимум в отношении «Борисполя», в последнее время с руководством этих компаний концессию никто не обсуждал. Впрочем, по словам Омеляна, в правительстве от идеи никогда не отказывались. К тому же дело это небыстрое. «Сначала корпоратизация, потом концессия. Если Верховная рада даст разрешение, то мы будем искать международного оператора. Но это точно не завтра и не в ближайшие годы», — пояснил он в комментарии ABCnews. Из плюсов — правительство решило заинтересовать будущих концессионеров и отказалось от получения дивидендов от этих аэропортов. Их направят на развитие, а, в случае с а/п Львова, — на скорейшее погашение долгов.

Порты

China Harbour Engineering Сompany, выигравшая в мае тендер на проведение дноуглубительных работ в порту «Южный», в самое ближайшее время начнёт работы в акватории и у причалов: 4 июля в порт прибыл дноуглубительный флот компании, состоящий из 6 судов. Омелян в Facebook уточняет, что работы стартуют в середине июля и продлятся до конца марта будущего года.

Среди объектов, включённых в список приватизации на заседании правительства 4 июля значатся два порта, расположенные в Николаевской области: порт «Ольвия» и Николаевский МТП. С их продажей правительству ещё предстоит помучиться: в самих портах хватает противников приватизации. «Пока я народный депутат, я буду блокировать вопросы приватизации портов всеми возможными для меня способами», — заявил народный депутат Артём Ильюк. «Полтора года назад эта светлая приватизационная мысль уже приходила в головы сидящих в высоких кабинетах… Я напомню еще, что тогда трудовой коллектив готов был в случае приватизации взять порт в свою собственность», — заявил он через свою пресс-службу.

Впрочем, в отношении «Ольвии» народный депутат может не волноваться. «Прошу перевести ряд наших морских портов, а именно — «Южный», «Ольвия», Херсонский МТП, «Черноморск», Измаильский из объектов приватизации в объекты концессии. Мы отрабатываем этот вопрос совместно с Европейским банком реконструкции и развития», — отметил Омелян во время заседания правительства. И премьер-министр Украины Владимир Гройсман предварительно одобрил это предложение.

Министерство инфраструктуры готовит неприятный сюрприз компаниям, осуществляющим доставку грузов в порты Украины. Отсутствие или недостаточное количество габаритно-весовых комплексов на дорогах Украины позволяло банально объезжать точки контроля массы груза. Однако вскоре это станет бесполезным, поскольку министерство договорилось об установке таких комплексов на въезде в порты: «..мы проводили совещание с капитанами морских портов и обязали каждый порт установить у себя габаритно-весовой комплекс. Любой автомобиль, который въезжает с зерном, будет взвешиваться. Кто будет нарушать — будет привлекаться к ответственности», — предупредил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Виктор Довгань в уже упомянутом интервью разоблачил коварные планы России по нанесению экономического урона украинским портам блокированием судоходства по Керческому проливу (из-за строительства моста). «Это блокирование не будет долгосрочным. Однако проход закроется почти на месяц, и нам необходим альтернативный вариант. Они специально это все задумали, когда у нас выдался зерновой год. Много груза идут на порты». Можно только подивиться точности и глубине этого планирования, ведь строительство моста было начато ещё в 2015 году. Не говоря уж о том, что прогнозы урожая на 2 и более лет вперёд даёт считанное количество организаций в мире. Также замминистра подтвердил намерение Украины оспаривать запрет в международных судах.

К слову, об урожае и перевалке. По предварительным итогам 2016/2017 м.г., Украина отправила на экспорт 44,44 млн тонн зерна, что почти на 5 млн тонн превышает показатель 2015/2016 м.г. Также это примерно на 2,5 млн тонн больше, чем прогнозировали эксперты и на 0,44 млн тонн выше верхней планки наших прогнозов. В новом маркетинговом году Украине вряд ли удастся перекрыть этот показатель — не столько из-за урожая, сколько из-за неготовности инфраструктуры к таким потокам. Напомним, что за эти 44 млн тонн Украина платит разбитыми дорогами южных областей. Порты Украины всё более превращаются в перевалочные базы для зерна. В принципе, правительству было бы удобно сориентировать бизнес на то, чтобы сделать «зерновыми» 2−3 порта, построив к ним дороги повышенной прочности, ж/д станции повышенной пропускной способности и проведя дноуглубление под приём крупнотоннажных кораблей. Что, кстати, решило бы и проблему Керченского пролива, вставшую перед Украиной так «внезапно». Однако момент для этого давно упущен и редкий порт Украины не может похвастаться новым или строящимся зерновым терминалом, складами и прочей инфраструктурой.

В порту «Черноморск» приключилась неприятная история: в офисы компании Risoil с обысками пришла СБУ. По словам совладельца Risoil S.A. Шота Хаджишвили, сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски 4 офисов и трёх квартир сотрудников компании: «У нас изъяли серверы и вменяют уклонение от уплаты налогов и несанкционированную коммерческую деятельность», — заявил он журналистам LIGA.net на конференции Grain Ukraine. Бизнесмен, в свою очередь, утверждает, что у компании вымогают отступные. Впрочем, вряд ли в компании этому сильно удивились, ведь уголовные дела возбуждены ещё в 2016 году (как и ответные против сотрудников СБУ). Однако сейчас Risoil пытается отмахаться от претензий СБУ политическими методами (привлекли экс-народного депутата Игоря Мирошниченко), а также резонансными комментариями в прессе. Как ранее сообщалось, компания сегодня строит завод по производству соевого масла и конфликты с властью ей совсем не нужны.

Читайте ранее в этом сюжете: «Караул, с нами не согласовали!» – украинцы заметили Керченский мост: обзор

Читайте развитие сюжета: Так дороги починили, что дома развалились! — обзор инфраструктуры Украины