Глава Красноярска проинспектировал работу общественного транспорта

Красноярск, , 14:37 — REGNUM В Красноярске в течение года на маршруты города было выведено 265 новых автобусов. При этом в 2016 году администрацией города был проведён открытый конкурс на право осуществлять перевозку пассажиров по регулируемому тарифу, без привлечения бюджетных средств, по 40 муниципальным маршрутам. Одно из требований конкурса — соответствие подвижного состава современным экологическим требованиям — позволило снять с эксплуатации старые автобусы со сроком эксплуатации более 15 лет и вывести на маршруты города 265 современных единиц техники.

Сегодня в ходе выездного совещания глава города Красноярска Эдхам Акбулатов посетил одно из автотранспортных предприятий, которое поэтапно обновляет парк автобусов. Перевозчик обслуживает восемь городских маршрутов, ежедневно на линии выводит порядка сотни автобусов. В 2016 году предприятие обновило подвижной состав на маршруте №92. Уже в ближайшие выходные порядка 20 автобусов ПАЗ-320 412 выйдут на маршрут №3 «Студенческий городок — автовокзал «Восточный».

«Все автобусы отечественного производства, 2017 года выпуска, экологический класс — ЕВРО-4. Норма по дымности у этих машин ниже почти в десять раз в сравнении, к примеру, со старыми МАЗами. Бонусом является экономичность моделей, манёвренность, есть антиблокировочная система, которая не позволяет водителю продолжить движение, если до конца не закрыта дверь. Такие машины уже обкатаны у нас на маршруте №99 и красноярцы уже оценили их удобство. Не случайно, по мнению горожан, принявших участие в опросе на сайте администрации города, этот маршрут был признан лучшим», — доложил главе города руководитель автотранспортного предприятия Виктор Сидоров.

Своими впечатлениями поделились и водители, которые уже опробовали новенькие автобусы в работе. Геннадий Бохан, водитель первого класса, в профессии — более 20 лет: «Мы рады, техника очень хорошая, работать приятно. Коробка передач автоматическая, идёт мягко, вместимость автобуса — порядка 70 человек. Считаю, что пассажирам будет комфортно».

В ходе выездного совещания глава города отметил, что на сегодняшний день видны результаты исполнения перевозчиками условий контрактов, но на этом работа не заканчивается. «В конкурсе были заложены определённые требования для перевозчиков, в том числе — системное обновление подвижного состава, чтобы транспорт был современным, надёжным и что очень важно — экологичным. На сегодня частными предпринимателями обновлено порядка 260 автобусов, из них более 40 единиц — в текущем году. То есть процесс обновления парка идёт перманентно. Безусловно, на этом нельзя останавливаться, необходимо продолжить вести работу в отношении и качества, и культуры обслуживания пассажиров, чтобы общественный транспорт становился всё более привлекательным», — сказал Акбулатов.

Наряду с модернизацией парка техники, перевозчики проводят работу по приведению в порядок внутренней и внешней экипировки автобусов, а также вводят униформу для водителей и кондукторов. Происходящие изменения отмечают красноярцы.

«Езжу на 37 и 50 маршрутах, жалоб на обслуживание нет. Хотелось бы отметить несколько плюсов. Появилось мобильное приложение, по которому в онлайн-режиме можно отслеживать нужный тебе маршрут, что удобно, особенно для подростков, студентов. Автобусы ходят чётко по расписанию. Водители и кондукторы в униформе — просто приятно смотреть. Что хотелось бы? Чтобы автобусы были поновее, а остановки общественного транспорта более приспособленными к нашим сибирским условиям», — говорит жительница города Александра.

«Удобно пользоваться транспортной картой, она у меня всегда с собой. На летний период продлеваются маршруты до дачных секторов, что хорошо», — делится пенсионерка Вера Алексеевна.

В рамках выездного совещания глава города Красноярска отметил, что все составляющие качественного обслуживания пассажиров необходимо совершенствовать, поэтому работа в этом направлении продолжается.

Завершая совещание, Эдхам Акбулатов рассказал о ближайших перспективах развития системы общественного транспорта Красноярска: «Необходимо обеспечить общественным транспортом новые микрорайоны активной застройки, такие как: Солнечный, Утиный плёс, Бугач, Покровский. Будет совершенствоваться система безналичных расчётов в общественном транспорте. С учётом развития улично-дорожной сети появятся и новые магистральные маршруты по таким улицам как Караульная, 2-ая Брянская, что позволит красноярцам быстрее и комфортнее перемещаться по городу».