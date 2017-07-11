Европейский банк реконструкции и развития принял стратегию для Казахстана

Астана, , 14:25 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития, являющийся самым крупным институциональным инвестором в экономику Казахстана, сегодня, 11 июля, опубликовал стратегию дальнейшей работы в Казахстане.

Стратегия базируется на решении четырех основных задач.

Сбалансированное развитие государственного и частного секторов. ЕБРР будет и далее поддерживать рост частных компаний, которые до сих пор отстают от государственного сектора. Ключевые направления — в целом малый и средний бизнес, а также агропромышленный комплекс и не-нефтегазовый сектор. Также банк будет поддерживать программу приватизации в Казахстане. Примером сотрудничества ЕБРР с малым бизнесом может служить популярная программа «Женщины-предприниматели», по линии которой на сегодняшний день предоставлено около 12 тысяч ссуд на общую сумму, эквивалентную 41 млн долларов США, — главным образом, заемщицам в регионах Казахстана.

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Расширение доступа к финансированию, укрепление банковской системы и развитие рынков капитала Казахстана. Многие предприятия до сих пор испытывают трудности с привлечением финансирования. ЕБРР будет давать казахстанскому бизнесу «длинные деньги», что сейчас для него особенно важно.

Межрегиональные связи и международная интеграция. Важным участком деятельности ЕБРР остаются инвестиции в инфраструктуру Казахстана. Проекты, реализованные ЕБРР в секторе водно-коммунального хозяйства, уже позволяют ежегодно получать порядка 267 млн кубометров питьевой воды и помогают обеспечивать централизованным водоснабжением почти миллион человек. Совершенствование систем водоотведения улучшило жизнь более чем 1,3 млн жителей разных районов страны.

Переход к «зеленой экономике». ЕБРР как крупнейший из инвесторов, финансирующих развитие экологически устойчивой энергетики в Казахстане — включая возобновляемые источники энергии и внедрение энергоэффективных технологий — будет и впредь сочетать инвестиционную деятельность с политическим диалогом, оказывая стране дальнейшую помощь в создании нормативной базы для эффективного энерго‑ и водопользования и сбережения ресурсов. На развитие банком выделено 200 млн евро.

Напомним также следующие факты, характеризующие деятельность Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане:

Прокредитованы 225 проектов

Общий объем инвестиций — 7,265 миллиарда долларов

В портфеле инвестиций 38% — это компании частного бизнеса

Текущий портфель инвестиций составляет 2,68 миллиарда долларов

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