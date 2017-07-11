«Цены на нефть будут расти из-за Ливии и Нигерии»

Москва, , 14:12 — REGNUM Мировые цены на нефть пока демонстрируют довольно слабый рост, но эта тенденция может существенно усилиться в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 июля заявил президент АР «Банк Воронеж» Олег Кисляк.

Мировые цены на нефть перешли к росту — стоимость одного барреля нефти марки Brent превысила 47 долларов за баррель. На рост сырьевых цен повлияло увеличение спроса и информация о том, что Ливия и Нигерия примут участие во встрече стран ОПЕК и остальных нефтедобытчиков 24 июля в Санкт-Петербурге.

По словам Кисляка, Ливии и Нигерии придется присоединиться к соглашению стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

«Ливия и Нигерия, которые существенно нарастили добычу за последние полгода, могут быть в принудительном порядке включены в соглашение ОПЕК+. Рост добычи в этих странах стал причиной того, что соглашение ОПЕК о продлении сокращения добычи нефти не оказывает должного влияния на стоимость нефти», — считает Кисляк.

По его словам, такое решение может быть принято в течение двух недель.

«В ожидании принятия такого решения крупные игроки начнут наращивать длинные позиции по нефти», — уверен Кисляк.

Страны ОПЕК и другие нефтеэкспортеры в декабре 2016 года заключи полугодовое соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. В мае 2017 года соглашение стран ОПЕК+ было продлено еще на девять месяцев — до марта 2019 года.