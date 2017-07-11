Активность новосибирского Бугринского моста видна пока только в судах

Новосибирск, , 14:30 — REGNUM Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Тюмени оставил кассационную жалобу «Сибмоста» к новосибирским властям без удовлетворения. Это следует из решения, опубликованного на сайте суда. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, кассационная жалоба компании на решение апелляционной инстанции от 10 мая 2017 года о взыскании с города Новосибирска 2,5 млрд рублей за якобы понесенные компанией убытки при строительстве Бугринского моста, суд рассматривал сегодня, 11 июля.

Как прокомментировалив департаменте правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска, суд рассмотрел доводы сторон, законность и обоснованность решения апелляционной инстанции, но не обнаружил нарушений.

«Факт убытков «Сибмоста» не признан. Жалоба компании отклонена. Решение апелляционной инстанции оставлено в силе. Таким образом, мэрия Новосибирска вновь подтвердила законность и обоснованность своей позиции в этом споре и отстояла финансовые интересы муниципалитета», — заявила начальник департамента правовой и кадровой работы мэрии Новосибирска Маргарита Маслова.

Напомним, кассационная жалоба «Сибмоста» была направлена «на решение от 24 ноября 2016 года Арбитражного суда Новосибирской области и постановление от 10 мая 2017 года Седьмого арбитражного апелляционного суда».

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Ранее Арбитражный апелляционный суд Томска отменил решение о выплате из бюджета Новосибирска 2,5 млрд рублей убытков при строительстве Бугринского моста в пользу компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2016 года Новосибирский арбитражный суд удовлетворил иск компании «Сибмост» к управлению дорожного строительства и департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска о взыскании 2,5 млрд рублей. Эти средства, по мнению частной компании, должны покрыть дополнительные финансовые затраты, которые «Сибмост» понёс из-за того, что власти не вовремя передали земельный участок при строительстве Бугринского моста.

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Бугринский мост в Новосибирске сдан в эксплуатацию 8 октября 2014 года. Стоимость контракта — порядка 18 млрд рублей. Объект должен был быть возведён к апрелю 2012 года и мэрия Новосибирска обязалась зарезервировать земельные участки, расселить сотни частных жилых домов, своевременно предоставив участки генподрядчику. Фактически разрешение на строительство на этих участках заказчик стал предоставлять лишь с 2012 года. Сроки строительства моста увеличились на 2,5 года.

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При всём этом, Бугринский мост так и не заработал в полную мощность из-за недостроенных развязок. И новосибирские власти вновь просят денег у федерального центра — теперь уже на развязки.

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