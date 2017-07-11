Тверь: Игорь Руденя обещает льготы новым резидентам ОЭЗ «Завидово»

Тверь, , 13:48 — REGNUM Ставку налога на прибыль для новых резидентов особой экономической зоны «Завидово», расположенной в Тверской области, планируется снизить. Проект закона об установлении налоговых льгот для участников ОЭЗ обсудили на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Законопроект предусматривает снижение ставки налога на прибыль до 12,5% с 1 января 2018 года, с 2021 года будет действовать ставка в 13,5%. Общий срок действия налоговой льготы для резидентов ОЭЗ должен составить 10 лет, а воспользоваться ею смогут все те, кто получит соответствующий статус до 1 января 2020 года.

«Мы устанавливаем такое ограничение, чтобы простимулировать привлечение инвесторов в ближайшие годы. Если эта форма поддержки покажет свою эффективность, срок может быть увеличен», — отметил Игорь Руденя.

Также сейчас обсуждается возможность введения дополнительной льготы по транспортному налогу.

Сегодня резиденты особой экономической зоны «Завидово» могут воспользоваться теми налоговыми льготами, которые установлены федеральным законодательством: освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет и земельного налога на пять лет. Действие налоговых послаблений может быть продлено по решению региона или муниципалитета соответственно.

Введение же дополнительных льгот, считает губернатор, поможет инвесторам сократить срок окупаемости реализуемых проектов, привлечь новых резидентов в ОЭЗ, а значит — создать новые рабочие места и получить больше доходов в бюджет.

Сегодня правительством Тверской области сформирован комплекс законодательства, необходимого для обеспечения полномасштабного функционирования ОЭЗ, утверждено Положение об Экспертном совете ОЭЗ, который будет проводить анализ предлагаемых резидентами бизнес-планов. Таким образом, созданы условия для серьезного роста инвестиций в туристскую отрасль Тверской области, что повлечет за собой рост эффекта для бюджета региона.

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе Тверской области в 2015 году, на сегодня она является единственной ОЭЗ туристского типа в Центральном федеральном округе.

На данный момент объём инвестиций в развитие территории уже превысил 10 млрд рублей. По итогам 2016 года, предприятиями туристской индустрии, которые расположены на территории Завидово, было уплачено в бюджеты разных уровней более 124 млн рублей.

Сейчас на территории ОЭЗ располагаются гостиница Radisson Завидово, апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк. Создано более 600 рабочих мест. Полномочия по управлению ОЭЗ «Завидово» осуществляет правительство Тверской области.

Стать резидентами особой экономической зоны уже сейчас планируют порядка 15 инвесторов. В частности, в мае обсуждались перспективы строительства на территории проекта «Завидово» круглогодичного комплекса водных развлечений с аквапарком. Предполагаемые инвестиции — около 12 млрд рублей.