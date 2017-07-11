Пуэрто-Рико станет региональным фармацевтическим и технологическим центром

Сан-Хуан, , 13:52 — REGNUM Государство Пуэрто-Рико превратилось в один из ведущих центров в Карибском море для ведения бизнеса в фармацевтической промышленности и высокотехнологичных отраслях благодаря преимуществам, предлагаемым на острове, сообщает ИА EFE.

Транснациональные компании все чаще останавливают свой взгляд на Пуэрто-Рико благодаря развитой инфраструктуре, правительственным стимулам, благоприятному законодательству и квалифицированной двуязычной рабочей силе.

Предполагается, что сектор производит около 18 тыс. прямых рабочих мест, что составляет около 25% от общего объема промышленности на острове.

Такие компании, как Bayer, Abbott, Baxter, Abbvie, Brystol-Myers, Dupont и Pfizer, являются только примером из длинного списка многонациональных фармацевтических корпораций, присутствующих на острове.

Исполнительный директор Доверительного фонда по науке, технологиям и исследованиям в Пуэрто-Рико Люси Креспо рассказала о развитии на острове технологических и научных достижений в области биомедицинских разработок.

Она отметила, что эти достижения также имеют большое преобразующее влияние на многие другие сектора экономики Пуэрто-Рико.

Креспо подчеркнула, что инфраструктура для компаний, которые решили разместиться на острове, является решающим фактором. В связи с этим в 2015 году власти приступили к реализации плана по обеспечению доступа к Интернету со скоростью, близкой к гигабиту в секунду.

ИТ-сектор растет в Пуэрто-Рико более чем на 20% в год, приносит около 3% ВВП и уже превосходит другие традиционные отрасли. Такие компании, как Hewlett-Packard и Microsoft, уже давно определили Пуэрто-Рико, как идеальное место для учреждения своих подразделений.

Промышленные компании, такие как General Electric, обнаружили на острове идеальное место для производства навигационных и измерительных приборов, электро-медицинского оборудования и систем управления, электронных компонентов, компьютерной техники и периферийных устройств.

В настоящее время 48% экономики Пуэрто-Рико сосредоточено в производственном секторе. Кроме того, в Пуэрто-Рико находятся самый крупный в мире завод по производству инсулина.

Высокопоставленные руководители известных компаний, работающих в Пуэрто-Рико, в качестве немаловажного фактора отмечают географическое положение острова, расположенного всего в 2 часах от американского города Майами и вблизи других крупных городов в Карибском бассейне.

Напомним, Пуэрто-Рико, островное государство в Карибском море, является зависимой от США «неинкорпорированной организованной территорией». Действие на острове Конституции США ограничено, граждане Пуэрто-Рико, несмотря на двойное гражданство, не имеют права голосовать на выборах США.

Страна имеет свою систему самоуправления, но верховная власть принадлежит Конгрессу США. 12 июня 2017 года в Пуэрто-Рико состоялся второй всенародный референдум о статусе острова, на котором 97% избирателей проголосовало за полное вхождение в состав Соединенных Штатов.