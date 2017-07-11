Проект решения о передаче «Ярославльводоканала» внесен в муниципалитет

Ярославль, , 13:47 — REGNUM Мэрия Ярославля внесла в муниципалитет проект решения о передаче ОАО «Ярославальводоканал» в собственность Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Вероятно, рассмотрение вопроса состоится 12 июля. При этом согласно регламенту перед принятием решения депутаты должны обсудить его на заседании профильной комиссии по собственности. Заседание комиссии состоялось 11 июля, но вопрос водоканала не обсуждался. Стоит ожидать, что комиссия соберется еще раз перед самым заседанием муниципалитета, чтобы соблюсти формальные процедуры.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, мэр города Владимир Слепцов проводит встречи с депутатскими фракциями и отдельными депутатами, чтобы обеспечить голосование за передачу «Ярославльводоканала» области.

В пояснительной записке к проекту решения нет какой-либо конкретной информации о будущей судьбе самого крупного городского предприятия, в нем говорится лишь, что передача происходит во исполнение регионального закона о передаче полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения от муниципальной власти региональной.

Читайте ранее в этом сюжете: «Ярославльводоканал» могут забрать у города 12 июля