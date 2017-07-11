Правительство РФ утвердило льготные программы на покупку машин

Москва, , 13:33 — REGNUM Порядок предоставления субсидий по программам льготного кредитования изменен правительством России. Согласно поправкам, скидку в 10% на приобретение в кредит нового автомобиля получат некоторые категории граждан.

В тексте постановления правительства РФ, опубликованном 11 июля, говорится, что льготы получат граждане, которые покупают машину впервые и те, кто имеет двух или более детей.

Программы называются «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Всего по ним в 2017 году планируется продать более 58 тыс. автомобилей.

Чтобы получить скидку, нужно приобрести машину в кредит (заключить договор) с 1 июля 2017 года. На субсидии по автокредитам выделено 3,75 млрд рублей.

Для сельскохозяйственных производителей и субъектов малого и среднего предпринимательства действует еще одна скидка — 12,5% на технику, приобретаемую по договорам лизинга. По приобретению коммерческой техники действуют три программы: «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело».

Напомним, в 2016 году продажи новых автомобилей снизились на 11% по сравнению с 2015 годом. Также в 2016 году закончилось действие программ утилизации и trade-in, а также льготного кредитования и автолизинга.

По программе льготного автокредитования (в которой государство субсидирует 2/3 ставки ЦБ РФ) в 2016 году было приобретено более 320 тыс. автомобилей.

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