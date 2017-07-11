Минсвязи ДНР планирует наладить роуминг для операторов РФ

Донецк, , 13:30 — REGNUM В связи с уходом с рынка ДНР украинских операторов «Lifecell» и «Киевстар» в Республике наблюдается проблемы с роумингом для ряда российских телекоммуникационных компаний. В частности, «МТС» и «Мегафон» получают доступ от украинского «Vodafone», но связь «Билайна», «Теле2» и крымских операторов в ДНР в настоящий момент отсутствует.

Как рассказали 10 июля в Минсвязи ДНР, в республике планируется наладить собственный роуминг для российских операторов связи в 2018 году.

Поддержка международного роуминга для абонентов российских операторов на территории ДНР может быть осуществлена в третьем квартале 2018 года, пообещал министр связи Виктор Яценко.

«Поддержка роуминга должна появиться к III кварталу 2018 года. Работа в этом направлении ведется на всех уровнях. К сожалению, тут есть не только технические, но и политические трудности», — сказал министр.

Как уже писало ИА REGNUM, 17 мая в ДНР оператор Vodafone отключил услугу звонков на номера экстренных служб, в том числе скорой помощи. А власти Донецка обвинили Украину в геноциде.

Сейчас на территории ДНР с лета 2015 года работает свой мобильный оператор «Феникс», который покрывает 98 процентов территории республики. Звонки в Россию стоят 5 рублей в минуту.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДНР оператор Vodafone отключил услугу звонков на номера экстренных служб