Муниципальных перевозчиков Татарии снимут с маршрута за повторное нарушение

Казань, , 13:27 — REGNUM

Депутаты Госсовета Татарии уточнили полномочия Кабмина РТ в сфере регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам по нерегулируемым тарифам. Законопроект был принят в трёх чтениях на заседании 11 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

После того, как Кабмин РТ утвердит список требований, за их повторное нарушение перевозчики могут потерять право на оказание услуги. Уполномоченные органы обратятся в суд с таким требованием, если в течение года уличат в повторном нарушении.

В первом чтении данный законопроект был принят 22 июня, а к 11 июля к нему поступило пять поправок. Две из них подал депутат Ильдар Шамилов, но обе были отклонены.

«Мнение депутата Шамилова понятно, но в процессе обсуждения мы согласились с мнением юристов, что поправки чрезмерны», — заявил на заседании депутат Рафис Бурганов.

В свою очередь автор поправок уточнил, что одна из них — это запрос избирателей, которые не всегда получают услугу в надлежащем виде.

«Я исходил из того, что иногда перевозчики нарушают правила перевозок и не доставляют пассажиров к местам назначения. Моё предложение — подойти более жёстко и ввести основание для прекращения действия свидетельства и за однократное нарушение», — добавил Ильдар Шамилов.

На это депутат Бурганов сообщил, что иногда проблема возникает по объективной причине — например, пробка на дороге.

«Мы итак даём всего один шанс, так как в дороге может быть всякое — затор, пробка. Мы исходим из реалий», — заявил депутат.

В пояснительной записке к законопроекту уточнено, что установление новых норм необходимо для повышения безопасности перевозок.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин попросил коллег принять документ и уточнил, что это необходимые нормы, так как трагедий на дорогах, связанных с перевозками пассажиров, меньше не становится.

Норма вступит в силу со дня официального опубликования документа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 2 июля в 9 км от Заинска пассажирский автобус «Неоплан», следовавший по маршруту Самара — Ижевск, попал в аварию. В ДТП погибли 14 человек. Ранения получили ещё 15 человек. Всего в момент аварии в салоне автобуса находились 29 человек.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела — по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц») и по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшие смерть двух и более лиц»). Их расследование продолжается.

Гендиректора компании-владельца автобуса АО «Евразийская корпорация Автовокзалов» решили не отправлять под арест. Из изолятора временного содержания в Заинске она была отпущена под обязательство о явке.

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56-летнего водителя автобуса, находившегося за рулём в момент аварии, по ходатайству следователя отправили под стражу на два месяца — до 2 сентября.

4 июля в рамках правительственного совещания в Казани заместитель начальника ГУОБДД МВД России Сергей Добряков напомнил, что предварительной причиной трагедии является нарушение скоростного режима. Следствие считает, что водитель автобуса значительно превысил допустимую на данном участке движения скорость, когда пошёл на обгон, не заметив при этом, что обгоняемый большегруз буксирует на жёсткой связке ещё один грузовик. При столкновении у автобуса оторвало переднее правое колесо. После этого автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. По сути, люди оказались в огненной ловушке: автобус опрокинулся на правый бок, в результате чего двери оказались заблокированы.

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В рамках совещания Добряков также уточнил, что за первое полугодие 2017 года в стране число ДТП снизилось на 7%, но на 63% выросло число происшествий с участием пассажирского транспорта. Число погибших в этих ДТП возросло на 54%, а раненых на 59%.

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