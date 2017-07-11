«ОПЕК+ неоднозначный newsmaker»

Москва, , 13:13 — REGNUM Цены на нефть 11 июля пытаются стабилизироваться после провала на прошлой неделе связанного с реакцией на статистику, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Добыча нефти в США выросла на 1%, также снова увеличилось количество работающих буровых установок по данным от Baker Hughes. При этом инвесторы проигнорировали позитив, связанный с резким снижением запасов нефти и нефтепродуктов», — сказал эксперт.

«Технически нефть марки Brent в текущих условиях имеет все шансы на консолидацию в районе 45−48 долларов за баррель. Говорить о полноценном росте пока не приходится», — считает Капустянский.

По его словам, «ключевыми факторами, определяющими динамику черного золота на этой неделе, будут данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, опять же данные от Baker Hughes, а также ежемесячный отчет ОПЕК и отчет Международного энергетического агентства».

«ОПЕК+ в последнее время снова стал ньюсмейкером. Причем новостной фон формируется неоднозначный, учитывая их заинтересованность в высоких ценах на нефть, — отметил Капустянский.

«Так, министр энергетики России Новак заговорил о плавном выходе из ОПЕК+, что конечно негативно влияет на рост цен, но одновременно с этим ходят разговоры о том, что Ливия и Нигерия готовы присоединиться к договору», — пояснил эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 11 июля нефть дорожает на возможном участии Ливии и Нигерии во встрече ОПЕК+. Стоимость нефти марки Brent выросла на 0,38% — до $47,06 за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличилась на 0,36% — до $44,56.

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