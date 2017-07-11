В ДНР растет количество железнодорожных перевозок

Донецк, , 16:20 — REGNUM В Минтрансе ДНР отметили активный рост пассажирских железнодорожных перевозок. Количество перевезенных пассажиров в пригородном и междугороднем сообщении в ДНР за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти в три раза. Такую информацию сообщили 11 июля представители министерства транспорта республики.

«В целом объем перевезенных пассажиров за шесть месяцев 2017 года составил свыше 491 тысячи человек. При этом за аналогичный период прошлого года услугами железнодорожного транспорта воспользовались 176 тысяч пассажиров. Соответственно, объем пассажирских железнодорожных перевозок в текущем году увеличился в 2,8 раза. В частности, в первом полугодии 2017 года поездами ГП «Донецкая железная дорога» в пригородном сообщении воспользовались свыше 431 тысячи пассажиров, это в три раза превышает аналогичный показатель предыдущего года. Пассажирскими поездами перевезено свыше 60 тысяч человек, что почти в два раза превышает итоги первого полугодия 2016 года».

Это связано и с увеличением пассажиропотока и с тем, что в Республике вводятся новые поезда и продлеваются маршруты движения.

Так, вчера, 10 июля, министерство транспорта Республики проинформировало жителей и гостей государства о продлении маршрута следования пригородного поезда ГП «Донецкая железная дорога» сообщением Ясиноватая-Нижнекрынка-Ясиноватая до станции Углегорск.

Отметим, на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике курсирует 37 пригородных поездов в различных направлениях и два пассажирских поезда сообщением Ясиноватая-Луганск и Ясиноватая-Успенская.

К сожалению, Донецкий железнодорожный вокзал пока не работает, а все маршруты с него на Украину и Крым отменены.

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